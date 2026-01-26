En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de febrero para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde el organismo confirmaron un nuevo incremento de 2,85%, tal como indica la Ley de Movilidad.
Cuánto cobran los jubilados en febrero
Con el incremento el haber mínimo previsional pasará a ser de $ 359.254,34 con el aumento. En la misma línea, el Gobierno confirmó que continuará con el pago del bono de $ 70.000, por lo que los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 359.219,42
- Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42
- Jubilación máxima: $ 2.358.940,75
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54
- PUAM con bono: $ 357.375,54
- Pensiones no contributivas: $ 251.453,59
- Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42
- Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42
Cuándo cobran los jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de la mínima
- Lunes 9: DNI terminados en 0
- Martes 10: DNI terminados en 1
- Miércoles 11: DNI terminados en 2
- Jueves 12: DNI terminados en 3
- Viernes 13: DNI terminados en 4
- Miércoles 18: DNI terminados en 5
- Jueves 19: DNI terminados en 6
- Jueves 19: DNI terminados en 7
- Viernes 20: DNI terminados en 8
- Viernes 20: DNI terminados en 9
Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima
- Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 24: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9
Cuánto cobra la AUH en febrero
El incremento también aplicará para los beneficiaros de la AUH, quienes percibirán los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo: $ 103.276,21.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 36.282,47.
- Asignación por Embarazo: $ 103.276,21.
Cuándo cobra AUH en febrero
El calendario de pagos para los titulares de la asignación quedó de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 20 de febrero
- DNI terminado en 8: 23 de febrero
- DNI terminado en 9: 24 de febrero