La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de febrero para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde el organismo confirmaron un nuevo incremento de 2,85%, tal como indica la Ley de Movilidad.

Cuánto cobran los jubilados en febrero

Con el incremento el haber mínimo previsional pasará a ser de $ 359.254,34 con el aumento. En la misma línea, el Gobierno confirmó que continuará con el pago del bono de $ 70.000, por lo que los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 359.219,42
  • Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42
  • Jubilación máxima: $ 2.358.940,75
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54
  • PUAM con bono: $ 357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $ 251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42
  • Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados de la mínima

  • Lunes 9: DNI terminados en 0
  • Martes 10: DNI terminados en 1
  • Miércoles 11: DNI terminados en 2
  • Jueves 12: DNI terminados en 3
  • Viernes 13: DNI terminados en 4
  • Miércoles 18: DNI terminados en 5
  • Jueves 19: DNI terminados en 6
  • Jueves 19: DNI terminados en 7
  • Viernes 20: DNI terminados en 8
  • Viernes 20: DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

  • Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 24: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9

Cuánto cobra la AUH en febrero

El incremento también aplicará para los beneficiaros de la AUH, quienes percibirán los siguientes montos:

  • Asignación Universal por Hijo: $ 103.276,21.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 36.282,47.
  • Asignación por Embarazo: $ 103.276,21.

Cuándo cobra AUH en febrero

El calendario de pagos para los titulares de la asignación quedó de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero
  • DNI terminado en 7: 20 de febrero
  • DNI terminado en 8: 23 de febrero
  • DNI terminado en 9: 24 de febrero