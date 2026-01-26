La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de febrero para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde el organismo confirmaron un nuevo incremento de 2,85%, tal como indica la Ley de Movilidad.

Cuánto cobran los jubilados en febrero

Con el incremento el haber mínimo previsional pasará a ser de $ 359.254,34 con el aumento. En la misma línea, el Gobierno confirmó que continuará con el pago del bono de $ 70.000, por lo que los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 359.219,42

Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42

Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54

PUAM con bono: $ 357.375,54

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 9: DNI terminados en 0

Martes 10: DNI terminados en 1

Miércoles 11: DNI terminados en 2

Jueves 12: DNI terminados en 3

Viernes 13: DNI terminados en 4

Miércoles 18: DNI terminados en 5

Jueves 19: DNI terminados en 6

Jueves 19: DNI terminados en 7

Viernes 20: DNI terminados en 8

Viernes 20: DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1

Martes 24: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9

Cuánto cobra la AUH en febrero

El incremento también aplicará para los beneficiaros de la AUH, quienes percibirán los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo: $ 103.276,21.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 36.282,47.

Asignación por Embarazo: $ 103.276,21.

Cuándo cobra AUH en febrero

El calendario de pagos para los titulares de la asignación quedó de la siguiente manera: