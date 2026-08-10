La cotización deldólar este lunes, 10 de agosto de 2026 llegó a 3136.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,61%.

En la última semana, la cotización del dólar cayó -3.27% y en el último año registra -17.54%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar registró tres alzas y siete bajas, sin jornadas estables; tras un inicio mixto, encadenó cinco descensos consecutivos al final, dejando un saldo claramente bajista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 24.86%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días. Este comportamiento sugiere un posible debilitamiento de la moneda en el corto plazo.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3136.0 pesos colombianos, es de 313600.0 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 627200.0 pesos colombianos y comprar 500 dólares cuesta 1568000.0 pesos colombianos.