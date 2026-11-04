El Ministerio del Interior presentó ayer los detalles del operativo de seguridad para la visita del papa León XIV, que incluirá la participación de más de 5 mil policías.

La idea es garantizar la seguridad del máximo representante de la Iglesia Católica y generar las condiciones para que los ciudadanos participen de forma segura.

La estrategia de seguridad estará coordinada por diferentes instituciones nucleadas en el Consejo de Defensa Nacional, en articulación con la Iglesia Católica.

“Será un despliegue histórico en todos los rincones del país”, aseguró el ministro del Interior, Carlos Negro.

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La Policía ya está en la fase “de alerta” y con efectivos “desplegados”, aseguró el director de la Policía Nacional, José Azambuya. Habrá control por aire, mar y tierra, a lo que se suma ciberdefensa y operativo sanitario.

El operativo de seguridad se realizará en forma conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas, con intervención en cinco áreas.

Esto implica controles por aire, mar y tierra, a lo que se suma un plan de ciberdefensa global y un operativo sanitario para el caso de que sea necesario atender situaciones de emergencia durante los eventos, o en particular un problema de salud del pontífice.

Todo esto estará coordinado desde un centro de monitoreo y control conjunto, en dependencias del Ministerio del Interior pero con participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional).

Más de 5 mil efectivos desplegados

El director de la Policía Nacional explicó que en forma directa estarán trabajando en este operativo 5 mil policías, pero que todas las unidades de la Policía y todas las direcciones y dependencias están “indirectamente relacionadas y a disposición”.

A esto se suman entre 1.000 y 1.700 efectivos de la Fuerzas Armadas desplegados directamente en el operativo en coordinación con la Policía, informó Mario Moreira, Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa.

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El director del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Rodolfo Pereira, explicó que las Fuerzas Armadas se enfocarán en dos dominios específicos: el control del mar y las aguas territoriales, y la vigilancia del espacio aéreo.

El despliegue de policías y militares abarcará a los tres departamentos donde el papa tendrá actividad: Montevideo, Paysandú y Florida, pero también se refuerzan los controles de frontera, sean por tierra, mar y aire.

En ese sentido, Azambuya aseguró que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa”, y destacó el uso de cámaras de videovigilancia, drones, aviación policial y lo que llamó “escudos digitales en la frontera”.