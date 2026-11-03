Todos los feriados de noviembre 2026 con la visita del papa León XIV a Argentina

El mes de noviembre tendrá cuatro feriados en Argentina , aunque solo dos de ellos se extenderán a todo el país.

Por un lado, con motivo de la visita del papa León XIV al país, habrá un feriado nacional y dos días de descanso en distintas jurisdicciones.

Por el otro, habrá un feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que sumará un nuevo fin de semana largo.

Todos los feriados de noviembre 2026 con la visita del papa León XIV a Argentina

El Gobierno estableció mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita oficial del Papa.

A esa fecha se suman dos feriados con alcance territorial. De este modo, el calendario queda del siguiente modo:

Lunes 9: feriado en todo el país

Martes 10: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba

Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el calendario nacional contempla el lunes 23 de noviembre como feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Feriados de noviembre 2026: uno por uno, todo el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa

El primer feriado de noviembre será el lunes 9, que tendrá alcance en todo el territorio argentino. La medida fue establecida por el Gobierno nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV.

Se trata de un feriado nacional, por lo que alcanzará a trabajadores de todo el país. El decreto oficial señala que la medida busca acompañar las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con la visita.

El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud. DanielIbañez

Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba

El martes 10 habrá un segundo feriado relacionado con la visita de León XIV, pero no será para todo el país.

El DNU establece que ese día será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dos de los territorios incluidos en el cronograma de actividades del Papa.

Por lo tanto, quienes trabajen en otras provincias deberán concurrir normalmente a sus actividades, salvo que exista alguna disposición particular de su empleador, actividad o jurisdicción.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

El miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La fecha coincide con la última jornada de la visita de León XIV al país.

La medida también fue establecida por el DNU 1103/2026 y alcanza al territorio bonaerense. No se trata de un feriado nacional, por lo que no se extiende automáticamente al resto de las provincias ni a la Ciudad de Buenos Aires.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

El último feriado de noviembre será el lunes 23, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.

La fecha original de esta conmemoración es el 20 de noviembre, pero se trata de uno de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. Para 2026, el calendario oficial fijó su traslado al lunes 23.

A diferencia de los feriados especiales por la visita del Papa, este día sí será feriado nacional en todo el país.

¿Cuántos días de descanso habrá por la visita del Papa?

La visita de León XIV generará un esquema particular en noviembre: tres días consecutivos de feriado, aunque con distinto alcance territorial.

El lunes 9 será feriado en toda la Argentina. El martes 10 se sumarán CABA y Córdoba, mientras que el miércoles 11 el feriado alcanzará a la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias no tendrá esos dos últimos días como feriados por la visita.

Esto significa que, por ejemplo, en CABA habrá feriado el lunes 9 y el martes 10, mientras que en la provincia de Buenos Aires habrá feriado el lunes 9 y el miércoles 11. En Córdoba también habrá dos jornadas: el lunes 9 y el martes 10.

Todos los feriados de noviembre 2026 con la visita del papa León XIV a Argentina

¿Cómo se pagan los feriados de noviembre?

Los días establecidos como feriados nacionales tienen el régimen previsto para este tipo de jornadas por la Ley de Contrato de Trabajo. Si el trabajador no presta servicios, mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente; si trabaja durante el feriado, cobra la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual, es decir, el equivalente al doble.

La misma lógica se aplica a los feriados establecidos territorialmente cuando corresponda por la jurisdicción y la relación laboral. De todos modos, pueden existir regímenes específicos según la actividad, el convenio colectivo o la modalidad de contratación.

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