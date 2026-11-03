Los cortes de calle se extenderán hasta el lunes 16 y habrá modificaciones progresivas en la circulación y controles policiales en distintos puntos de Palermo.

En medio de los preparativos por la visita del papa León XIV, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó cuáles son las restricciones de tránsito que se aplicarán a partir del miércoles 4 de noviembre.

Los cortes de calle se extenderán hasta el lunes 16 y habrá modificaciones progresivas en la circulación y controles policiales en distintos puntos de Palermo.

La medida afectará a los ciudadanos que busquen circular con autos particulares, a quienes tengan coches estacionados sobre algunas avenidas y a comerciantes, vecinos y trabajadores que deban circular por la zona.

Cortes de calles en CABA por la visita del papa: desde cuándo y dónde no se podrá circular

Hasta la noche del martes 3 de noviembre, habrá cortes parciales en la avenida Libertador, desde avenida Colombia hasta avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

A partir de la madrugada del miércoles 4, las restricciones avanzarán sobre la avenida Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta llegar a una restricción total. El esquema se mantendrá hasta el lunes 16 de noviembre.

El mapa de cortes programados para la visita del papa León XIV. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) gcba

Por su parte, los vecinos frentistas de la avenida Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta la mañana del sábado 7, siempre que no interfieran con el vallado armado de carpas previsto para el operativo.

Visita del papa León XIV en CABA: qué autos deberán retirarse y hasta cuándo

Uno de los puntos centrales del operativo será la liberación de determinados sectores de estacionamiento para garantizar la seguridad durante la visita del papa.

Los vehículos estacionados sobre la Avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, deberán ser retirados antes de la madrugada del sábado 7 de noviembre.

La medida también alcanza a los autos ubicados en los primeros 100 metros de las calles que cruzan la avenida del Libertadores dentro del perímetro de seguridad.

Los vehículos que no sean retirados dentro del plazo establecido serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios. Además, se reubicarán contenedores de residuos y habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivo.

Cómo ingresar a los perímetros de seguridad por la visita del papa León XIV

Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre habrá cortes totales y controles policiales en los perímetros de seguridad.

Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán habilitados por los cruces de avenida Santa Fe, avenida Luis María Campos y avenida Las Heras señalados en el mapa oficial.

Los vecinos deberán presentar su DNI con el domicilio actualizado para justificar el ingreso a la zona restringida. Quienes no puedan acreditar su domicilio mediante el documento, tendrán que completar un formulario con carácter de declaración jurada, disponible en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad.

Los comerciantes, empleados y huéspedes de hoteles y otros alojamientos también podrán acceder por los cruces habilitados, aunque deberán presentar documentación específica: