A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la expectativa crece entre los creyentes y el resto de la sociedad debido al momento histórico que significa la visita de un pontífice al país. Sin embargo, un relevamiento midió las perspectivas al respecto y concluyó que la mayoría no cree que el evento modifique el humor social

Según el último Monitoreo de opinión pública de la consultora Management & Fit, al que tuvo acceso El Cronista, el 67,9% de los encuestados considera que el suceso contribuirá “poco o nada” a mejorar el clima social del país.

Papa León XIV en la Argentina: cómo impacta en lo social

El Sumo Pontífice llegará el 8 de noviembre y permanecerá en estas tierras hasta el 11, con un recorrido que incluye paradas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un papa al país en lo que va del siglo XXI.

En lo que respecta al dato de una posible mejora del clima social por la llegada del líder de la Iglesia Católica, el 47,6% de los encuestados respondió que no contribuirá “nada” y otro 20,3% que lo hará “poco”.

En el extremo opuesto, solo el 27% cree que la visita servirá para mejorar el clima social : el 20,9% opina que contribuirá “algo” y apenas el 6% que lo hará “mucho”. El 5,1% restante no sabe o no contesta.

Otro punto relevante que se extrae del informe es que no se observan diferencias significativas entre los segmentos sociales. El escepticismo es parejo entre varones (46,9% responde “nada”) y mujeres (48,3%), y entre menores de 40 años (46,5%) y mayores (48,6%). Por nivel educativo, el porcentaje más alto de “nada” se da en el nivel bajo (49,7%), seguido por el medio (47,7%) y el alto (46,2%).

Buena imagen del Papa y de la Iglesia

El sondeo se realizó del 14 al 28 de septiembre de 2026, con 2600 casos efectivos y 2200 ponderados a nivel nacional, entre la población de 16 a 75 años residente en la Argentina.

También arrojó que la poca expectativa sobre el efecto social de la visita contrasta con la imagen que los argentinos tienen del Papa y de la Iglesia católica. El Papa León XIV registra una imagen positiva del 42,4% y una negativa de apenas 5,8%, lo que da un diferencial de +36,5 puntos porcentuales. Sin embargo, el 28,6% no lo conoce o no contesta.

La Iglesia, por su parte, tiene una imagen positiva del 40,4% y una negativa del 15,5%, con un diferencial de +24,9 puntos.

Una mayoría católica cada vez más atenuada

Otro estudio realizado por la consultora en mayo, el sondeo “Opinión pública y religión en la Argentina”, analizado por el Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-CONICET, aporta para ponderar el peso del catolicismo en el país.

Según ese trabajo, el 58,9% de los argentinos se identifica con el catolicismo, aunque los investigadores lo describen como una “mayoría atenuada”. Le siguen las personas sin religión, que superan el 21% (21,4%), y los evangélicos, que representan el 11,7%.

El papa León XIV fue operado recientemente y luego confirmó la visita a la región. Foto: Reuters.

La identificación católica cambia según la edad. Entre las personas de 55 años o más llega al 73%, y entre quienes tienen de 35 a 54 años baja al 63,7%. Entre los jóvenes de 16 a 34 años cae al 46,6%, y en ese segmento el catolicismo deja de ser la opción mayoritaria. En ese grupo, además, casi tres de cada diez (29,4%) afirman no identificarse con ninguna religión, frente al 12,5% entre quienes tienen 55 años o más.

Por región, la identificación católica alcanza su nivel más alto en la Ciudad de Buenos Aires (67,1%), mientras que la falta de identificación religiosa es más frecuente en la provincia de Buenos Aires (24,6%) y en Córdoba (24,8%).

Un clima social cargado de preocupación

El escepticismo crece en un contexto en el que los sentimientos negativos duplican a los positivos. Ante la pregunta por lo que les genera principalmente la situación del país, el 65,1% mencionó sentimientos negativos y el 32,9%, positivos. En el podio de las menciones aparecen la preocupación y la desconfianza (27,3%), la tristeza (24%) y la esperanza (19,3%).

El humor social se explica en parte por la situación económica. El 56,7% evalúa de forma negativa la situación económica y social del país, frente al 16,8% que la considera positiva. Además, la desocupación pasó a ser el principal problema para el 19,8% de los consultados, con una suba de 2,2 puntos respecto de julio, y desplazó al aumento de precios y tarifas (18,9%) del primer lugar.