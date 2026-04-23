La Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”, ubicada en Chaco, difundió una propuesta educativa que mezcla formación académica universitaria con vida en internado y una beca mensual. La iniciativa apunta tanto a jóvenes civiles como a integrantes de la fuerza que quieran profesionalizarse dentro de la carrera militar, con una salida laboral concreta al finalizar. La institución ofrece 11 tecnicaturas universitarias militares con 24 orientaciones diferentes, pensadas para cubrir distintas áreas estratégicas dentro de la fuerza. Es un amplio abanico que va desde la electrónica hasta la informática, pasando por aeronáutica y conducción operacional, entre muchas otras. Las carreras duran dos años y medio y se cursan bajo un régimen de internado de lunes a viernes, con salidas los fines de semana. Durante ese período, los estudiantes reciben una beca mensual y cuentan con cobertura integral brindada por la institución, que incluye: En otras palabras, esto significa que quien ingresa no necesita afrontar gastos de vida durante la cursada. La beca cubre prácticamente todo, lo que convierte al programa en una opción accesible para jóvenes de distintos contextos económicos que quieran empezar una carrera con respaldo institucional. El proceso de selección no es libre: hay condiciones específicas que los postulantes deben reunir antes de presentarse. Cabe destacar que no alcanza con cumplir los requisitos formales: hay que pasar cada etapa para quedar admitido. Los egresados no solo obtienen el grado de Cabo, sino también una tecnicatura universitaria, que varía según la orientación elegida. Ese título tiene validez académica y puede ser un punto de partida para seguir estudiando o para desarrollarse dentro de la fuerza. Para los que buscan una carrera, formación y una salida laboral asegurada, esta propuesta del Ejército Argentino representa una alternativa sólida para miles de jóvenes.