Presentaron el nuevo avión caza de las Fuerzas Armadas: fue ensamblado en el país y se producirán 20 aeronaves en total

Airbus Defence and Space presentó en sus instalaciones de Getafe (Madrid) el primer caza Eurofighter Halcón I destinado al Ejército del Aire y del Espacio español. Este importante hito marca un avance clave en el programa de modernización de la aviación de combate de España.

La aeronave ya ha salido de la línea de ensamblaje final y se encuentra lista para iniciar las próximas fases de pruebas en tierra. Estas incluyen el primer encendido de motores y su posterior vuelo inaugural. El roll-out se produjo el 1 de junio de 2026, confirmando que el programa Halcón I avanza según lo previsto.

Presentaron el nuevo avión caza de las Fuerzas Armadas: fue ensamblado en el país y se producirán 20 aeronaves en total Airbus

¿Cómo son los nuevos Eurofighter Halcón I de España?

Este primer ejemplar forma parte del lote de 20 aeronaves del programa Halcón I, adquirido por España para reforzar su flota de combate. Los nuevos Eurofighter Halcón I destacan por incorporar el radar de barrido electrónico E-Scan (Electronically Scanned Array), una de las principales mejoras respecto a versiones anteriores.

Este sensor avanzado incrementa significativamente las capacidades de detección, seguimiento y gestión de blancos. Además, mejora la supervivencia y el rendimiento del caza en escenarios de alta complejidad, posicionando a estos aviones como una herramienta más efectiva para las misiones del Ejército del Aire y del Espacio.

Ensamblaje nacional y relevancia industrial

Uno de los aspectos más destacados es que el Eurofighter Halcón I fue ensamblado en España, concretamente en la planta de Airbus en Getafe. Esta instalación mantiene un rol central en la línea de ensamblaje, integración y pruebas de los aviones para el país .

De esta manera, el programa no solo fortalece las capacidades operativas, sino que también sostiene el tejido industrial y el empleo cualificado en el sector aeronáutico nacional.

Las nuevas aeronaves reemplazarán a los EF-18 Hornet

El programa Halcón I tiene como objetivo principal reemplazar progresivamente a los veteranos EF-18M Hornet que operan desde la Base Aérea de Gando, en las Islas Canarias (Ala 46). Las entregas de estos 20 nuevos Eurofighter comenzarán durante 2026, con los tres primeros aviones previstos para este año.

Presentaron el nuevo avión caza de las Fuerzas Armadas: fue ensamblado en el país y se producirán 20 aeronaves en total Airbus

Esta transición ya cuenta con preparativos en la base canaria, donde se adaptan infraestructura, personal técnico, tripulaciones y procedimientos de mantenimiento para recibir el nuevo sistema de armas.

El contexto del programa Halcón I

El contrato para las 20 aeronaves se firmó en 2022. Con la presentación del primer avión en Getafe, el cronograma entra en una fase más visible: se pasa de la fabricación e integración a las pruebas previas al vuelo y a la futura entrega al usuario final.

Este hito refuerza la consolidación de la flota Eurofighter en España y mantiene la participación nacional en uno de los principales programas aeronáuticos de defensa europeos. Posteriormente, España avanzó también en el programa Halcón II, orientado a adquirir un nuevo lote de Eurofighter para continuar con la modernización y sostener la carga de trabajo industrial.

La llegada de los Halcón I representa un paso concreto hacia una aviación de combate más moderna, capaz y alineada con los estándares más exigentes. Con 20 aeronaves en total en esta primera fase, el Ejército del Aire y del Espacio español da un salto cualitativo importante en su capacidad disuasiva y operativa.