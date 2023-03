El mayor proyecto minero de Argentina depende de un acuerdo millonario para avanzar

El proyecto minero Josemaría, el más grande de la Argentina donde se anunciaron inversiones por u$s 4200 millones y que prometió ser una revolución para la explotación de cobre en el país, entró en una instancia crítica de necesidad de financiamiento para convertirse en realidad.

Lo opera la canadiense Lundin, que evalúa el ingreso de un socio como una de las alternativas viables para poder, recién, entrar en etapa de construcción .

Las inversiones en minería superan los u$s 10.300 millones: cuáles son los principales proyectos

La operación de Josemaría está estimada en 19 años, según el estudio de factibilidad de 2020. En 2021, se presentó el Informe de Impacto Ambiental para la explotación ante la autoridad minera de San Juan, que otorgó la Declaración de Impacto Ambiental en abril de 2022. Y partir de ahí, el proyecto avanza en el proceso de tramitación de permisos sectoriales, la actualización del cronograma y costos, y los acuerdos comerciales con autoridades provinciales y nacionales que permitirán avanzar a las siguientes etapas.

La compañía había anunciado en su plan que desembolsaría u$s 3100 millones para la construcción del proyecto, hasta 2025, u$s 900 millones en los años posteriores y u$s 200 millones al finalizar. Durante su vida útil, generaría un flujo de divisas por exportaciones netas de u$s 1700 millones anuales, calcularon.

Pero ahora, en el sector hay confusión y preocupación por la continuidad del proyecto desde que esta semana, el CEO global de Lundin, Peter Rockandel, explicó que se encuentra evaluando un plan para poder avanzar con Josemaría. El ejecutivo habló del ingreso de un socio que podría ser mayoritario y que "es probable que quieran tener una posición de control ".

Rockandel dio esos detalles después de haber anunciado la compra de una porción mayoritaria de la mina, también de cobre, Caserones en Chile. Esa adquisición por u$s 950 millones, le da a Lundin más tiempo para decidir cómo avanzar en Josemaría, según dijo el ejecutivo.

Mientras crecían las dudas entre los proveedores (hoy son más de 460) y empleados actuales de Josemaría (más de 1700), los voceros locales de la empresa relativizaron la profundidad de la operación.

Enfatizaron que "el proyecto no se vende" sino que solo "se está considerando la incorporación de uno o más socios estratégicos".

Explicaron que al ser un megaproyecto, el financiamiento podría involucrar a una compañía minera mayor, o una empresa consumidora de concentrados de cobre , una fórmula que ha sido usada en otros proyectos de esta magnitud".

El vicepresidente de Asuntos Corporativos del proyecto, Alfredo Vitaller habló sobre el avance actual de las inversiones de Josemaría. El año pasado, la compañía invirtió u$s 320 millones y para este año llegará a los u$s 400 millones.

Lundin invirtió u$s 320 millones el año pasado para avanzar en la obra de Josemaría

El ejecutivo admitió que la situación económica argentina actual "no ayuda", en línea con lo que vienen manifestando desde la Cámara de Empresarios Mineros. Problemas como la trabas cambiarias y de importación, el alza de costos y los vaivenes con el precio de los metales; son algunas de las razones.

El cobre es una de las esperanzas de la argentina en materia minera. Es altamente demandado para las nuevas tecnologías y en la Argentina, abunda.

Con Josemaría, El Pachón, Taca Taca y MARA se podría aumentar las exportaciones mineras en promedio por u$s 6000 millones anuales. Esto requiere inversiones por más de u$s 15 mil millones, prevén en la Secretaría de Minería.