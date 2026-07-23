El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sigue ampliando su alcance. Con la incorporación de Rincón de Aranda, ya son 18 los proyectos oficializados en el Boletín Oficial bajo el régimen. Además, el Gobierno también dio luz verde a Vicuña y Salar Tres Quebradas , cuyas resoluciones todavía no fueron publicadas.

De esta manera, el RIGI ya reúne 20 proyectos aprobados, que representan inversiones por u$s 46.123 millones y prevén la creación de más de 90.000 puestos de trabajo.

Las iniciativas se concentran principalmente en sectores considerados estratégicos para la economía, como minería, petróleo y gas, energías renovables, infraestructura y siderurgia.

Cómo queda el mapa de las inversiones del RIGI

Las inversiones aprobadas se distribuyen en diez provincias, aunque Río Negro y San Juan concentran los proyectos de mayor envergadura.

Mientras que 18 proyectos ya fueron oficializados en el Boletín Oficial, Vicuña y Salar Tres Quebradas ya cuentan con la aprobación del Gobierno y solo resta la publicación de sus resoluciones para completar el proceso administrativo.

Río Negro

En total reúne tres iniciativas por u$s 19.356 millones , que prevén generar 6433 empleos.

Los proyectos son:

Proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) : u$s 2.900 millones.

Proyecto de Licuefacción de Gas Natural : u$s 15.156 millones.

San Matías Pipeline S.A.: u$s 1.300 millones.

San Juan

San Juan concentra cuatro proyectos por u$s 13.473 millones , con una proyección de más de 36.000 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Vicuña : u$s 9.700 millones (aprobado por el Gobierno, pendiente de publicación en el Boletín Oficial).

Proyecto Los Azules : u$s 2.672 millones.

Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) : u$s 665 millones.

Ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en Valle de Mina Veladero: u$s 436 millones.

Salta

La provincia reúne dos proyectos vinculados al desarrollo del litio y los metales preciosos, que totalizan u$s 3.508 millones y prevén generar 3990 empleos.

Los proyectos son:

Proyecto Rincón : u$s 2.744 millones.

Diablillos: u$s 764 millones.

Catamarca

Catamarca concentra cuatro proyectos mineros por u$s 2.296 millones , con una estimación de 8356 empleos.

Las iniciativas son:

Hombre Muerto Oeste (HMW) : u$s 292 millones.

Diablillos : u$s 764 millones.

Proyecto Fénix Expansión Fase 1B : u$s 531 millones.

Salar Tres Quebradas: u$s 709 millones (aprobado por el Gobierno, pendiente de publicación en el Boletín Oficial).

Neuquén

Neuquén cuenta con dos proyectos que representan u$s 5.822 millones en inversiones y prevén generar 4222 empleos.

Las iniciativas son:

San Matías Pipeline S.A. : u$s 1.300 millones.

Rincón de Aranda: u$s 4.522 millones.

Jujuy

La provincia suma un proyecto por u$s 1.241 millones , que prevé generar 1787 empleos.

Se trata de la ampliación del proyecto Cauchari Olaroz.

Mendoza

Mendoza reúne dos iniciativas por u$s 1.102 millones , con un impacto estimado de 6684 puestos de trabajo.

Los proyectos son:

Parque Solar El Quemado y Anexos : u$s 211 millones.

PSJ Cobre Mendocino: u$s 891 millones.

La Pampa

La provincia cuenta con un proyecto de infraestructura energética por u$s 550 millones , que prevé generar 7535 empleos.

Se trata de la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno.

Buenos Aires

Buenos Aires concentra dos proyectos por u$s 562 millones , que generarán 3965 empleos.

Las iniciativas son:

Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa : u$s 286 millones.

Parque Eólico Olavarría: u$s 276 millones.

Santa Fe

Santa Fe reúne un proyecto por u$s 277 millones , que prevé generar 9700 empleos.

Se trata del Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes.

Qué proyectos todavía esperan la aprobación del Gobierno

Además de las iniciativas ya aprobadas, el Gobierno analiza 25 proyectos, que en conjunto representan u$s 110.883 millones en inversiones y podrían generar 145.615 empleos directos e indirectos.

La cartera de proyectos en evaluación incluye: