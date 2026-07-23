RIGI: cuántos proyectos ya están aprobados y qué inversión representan
Con inversiones en minería, petróleo y gas, energías renovables, siderurgia e infraestructura, el RIGI ya reúne 20 proyectos aprobados que representan desembolsos por u$s 46.123 millones. Provincia por provincia, cuáles son las iniciativas y dónde se concentrarán las inversiones.
Frente a valuaciones exigentes en las megacaps tecnológicas y las criptomonedas, el capital global busca alternativas. Cambios en tasas y expectativas llevan a los inversores a reasignar fondos hacia sectores tradicionales con métricas más equilibradas.