El Gobierno nacional oficializó la aprobación de dos contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de u$s 1300 millones. Están orientados a profundizar la “eficiencia del gasto público” y sostener el esquema de subsidios a la energía en sectores vulnerables.

Las operaciones fueron aprobadas mediante los Decretos 1177/2026 y 1178/2026, publicados este miércoles en el Boletín Oficial. Con las medidas, se faculta al Ministerio de Economía a suscribir los acuerdos correspondientes.

Reforma del Estado y empleo público: u$s 800 millones

A través del Decreto 1177/2026, el Ejecutivo aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 6169/OC-AR con un primer desembolso de u$s 300 millones para la ejecución del programa “Transformación del Estado Nacional I”. Esta medida se enmarca en una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP N° AR-O0039) de hasta u$s 800 millones con un plazo de utilización de 10 años.

El objetivo central del programa apunta a elevar la eficiencia técnica de la Administración Pública Nacional mediante dos ejes estratégicos:

Gestión del empleo público: optimización de recursos humanos y fortalecimiento institucional.

Capacidad tecnológica: modernización e inversión en bienes y servicios transversales para la transformación digital del sector público.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, se desempeñará como el organismo ejecutor de este programa.

Subsidios energéticos y protección social: u$s 500 millones

En paralelo, mediante el Decreto 1178/2026, se aprobó el Préstamo BID N° 6174/OC-AR por u$s 500 millones destinado al programa “Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables”.

El programa busca resguardar el acceso al consumo energético de los sectores de menores ingresos, promoviendo la progresividad del sistema y la sostenibilidad fiscal. Los fondos se estructuran en dos componentes principales:

Gas natural: esquema de bonificaciones a hogares vulnerables para apoyar el pago del consumo de gas natural y propano por redes. Fortalecimiento técnico e institucional: desarrollo de estudios e infraestructura operativa bajo la competencia de la Secretaría de Energía y la participación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enargas) como organismo subejecutor.

El Banco Central (BCRA) respaldó las operaciones y señaló que el impacto sobre la balanza de pagos será “limitado y consistente con la dinámica macroeconómica externa”. Por su parte, la Oficina de Crédito Público ratificó que el costo financiero pactado con el BID resulta inferior al que la Argentina obtendría en el mercado voluntario de deuda