La Mesa Política que encabeza la secretaria general, Karina Milei, se reunió este martes en Casa Rosada con el objetivo prioritario de desactivar la sesión especial que la oposición convocó para el jueves en Diputado s para rechazar el DNU 70/2023 como primer punto del temario. Como novedad, estuvo presente el cerebro del mega-decreto, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Su presencia la vincularon oficialmente con la presentación del proyecto de ley de Mercado de Capitales, que apunta a ampliar el financiamiento productivo para comercios y pymes. La iniciativa modifica 17 leyes vigentes y será presentada públicamente antes de su envío a Diputados , ya que todavía se encuentra en etapa de definiciones.

La silla del ministro de Economía, Luis Caputo, quedó vacía. Es la segunda vez que se ausenta a las reuniones de Casa Rosada, tras también haber pegado el faltazo a la reunión de Gabinete de la semana pasada por cuestiones de salud, según justificaron fuentes oficiales. En esta oportunidad, el titular del Palacio de Hacienda se encuentra esta semana en Bangkok, Tailandia, donde participa de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial con la tercera revisión del acuerdo como eje.

Sobre la negociación legislativa encabezó la temática el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien repasó el temario de la contrapropuesta del oficialismo con la convocatoria a sesión el 21 de octubre, que confirmó que sumará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional pese a que no fue incluida en el temario de la convocatoria. Se espera que la sesión, que tiene como punto principal la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dure 24 horas.

La reunión contó con las presencias habituales además del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, la senadora Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La sesión del jueves

El pedido de sesión especial para esta semana ingresó a comienzos de octubre con la firma de 32 diputados de ocho bloques: Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. La suma de los bloques firmantes no alcanza por sí sola las 129 bancas, por lo que la asistencia de Provincias Unidas y de los diputados que responden a gobernadores resultará determinante.

La convocatoria es para el jueves a las 14 e incluye, además del DNU, la prórroga de la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y un régimen de emergencia por el endeudamiento de las familias.

La sesión coincide con una nueva marcha universitaria frente al Congreso , prevista para la misma jornada. ATE anunció este martes que convocarán además un paro nacional para ese día, en reclamo por el DNU 70.

En la Casa Rosada están tranquilos con que, tras el fallo de la Corte Suprema el viernes pasado que restituyó la vigencia de la Ley de Tierras, los gobernadores aliados no se prestarán a dar quórum . No obstante, algunos bloques muy cercanos como los catamarqueños de Raúl Jalil ya habían anticipado su rechazo al decreto.

El megadecreto, firmado en diciembre de 2023, ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 por 42 votos contra 25. La Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan ambas cámaras, por lo que la definición está en manos de Diputados.

La Ley de Tierras, en el centro

La ofensiva opositora tomó impulso tras los vaivenes judiciales por el artículo 154 del DNU, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo, al considerar que la asociación demandante no tenía legitimación para plantear la causa.

Diez días después, el máximo tribunal se reunió en un acuerdo extraordinario y dictó una medida cautelar interina en otra causa, impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que volvió a suspender la derogación. La decisión contó con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz.

Este miércoles a las 16 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar a tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tal como adelantó El Cronista, la idea es que los dialoguistas lleguen a un acuerdo con el oficialismo para que se incluya en ese proyecto la derogación del articulo 154 del DNU 70/23, sin tratar el decreto en sí.

La sesión oficialista apunta a reunir también los dictámenes de mayoría de La Libertad Avanza sobre Discapacidad y endeudamiento familiar, junto con iniciativas de los bloques aliados.

El texto de Discapacidad que llevará el oficialismo es el que acordó con los aliados y que obtuvo 42 firmas en comisión. Ese proyecto reemplazará además el capítulo VI del Presupuesto 2027, que el Gobierno se comprometió a retirar. En el ínterin, este mismo martes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso sobre el proyecto en comisión.

En el Senado, Bullrich repasó ante la Mesa el trabajo previsto en las comisiones durante esta semana, con el objetivo de obtener dictámenes y convocar a sesión la semana próxima. La Cámara alta mantiene además trabada la reforma política con la eliminación de las PASO, que el oficialismo busca votar en Diputados junto con el Presupuesto 2027.

RIGI y la visita del Papa

La Mesa abordó además la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en Rosario. El encuentro buscará vincular a grupos inversores mineros con proyectos aprobados bajo el régimen y con pymes y proveedores nacionales de bienes de capital, insumos y servicios técnicos.

El último punto del temario fue la salud del papa León XIV y los preparativos para su llegada al país, prevista del 8 al 11 de noviembre . Según el parte oficial, hasta el momento no hubo modificaciones en el itinerario y continúan los trabajos de coordinación logística y de seguridad.

Fuente: X07115 Iacobucci Marco/IPA/ABACA

El Pontífice anunció el domingo, tras el rezo del Ángelus, que será operado para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. La intervención estaba prevista para este martes en el Hospital Gemelli de Roma, con una internación estimada de una semana.