En esta noticia Londres celebra e insta a “ponerle fin a la presión económica contra las islas”

Luego de que se conociera el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto Sea Lion, la Oficina del Presidente reaccionó respaldando el tramo de la resolución que, en un voto no unánime, admitió la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Sin embargo, el Ejecutivo dejó en claro su desacuerdo con la negativa del organismo a dictar las medidas provisionales que había solicitado el país.

“La Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra”, expresó el Ejecutivo a través de un comunicado publicado en X.

En su comunicado, el Gobierno celebró que se reconociera la controversia frente a la postura británica, a la que acusó de intentar desconocer sistemáticamente el litigio para eludir su obligación de negociar. Para la administración de Javier Milei, esa discusión de fondo no impide proteger los recursos naturales mientras se resuelve el conflicto.

El texto apuntó contra el criterio de falta de jurisdicción en esta etapa preliminar que frenó las cautelares. Desde el Ejecutivo aclararon que la Argentina no pidió un pronunciamiento sobre la soberanía, sino la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a lo que calificaron como una explotación unilateral por parte de Londres.

La reacción oficial también apuntó al Congreso. Milei le pidió a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, al advertir que el país necesita herramientas más contundentes y que su demora “entusiasma al gobierno británico”.

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Pese al rechazo de las medidas solicitadas, el Gobierno aseguró que respeta la decisión del Tribunal y seguirá litigando bajo el derecho internacional. Subrayó además que el fallo no es definitivo ni prejuzga el fondo del asunto, por lo que buscará constituir sin demoras el Tribunal Arbitral para insistir allí con el resguardo de los recursos.

El comunicado buscó además despejar cualquier lectura favorable a las operaciones en la zona, asegurando que la decisión no legitima la explotación de esos bienes. En ese marco, reveló que el día anterior se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones a la legislación vigente.

“El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación”, se remarcó al respecto.

Comunicado de Presidencia tras el fallo del Tribunal del Mar Fuente: X

“El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias” , advirtió el Ejecutivo, que ratificó la continuidad de todas las acciones diplomáticas, jurídicas y administrativas para frenar el avance sobre el área.

Con la firma de Milei, el pronunciamiento cerró definiendo la defensa de la soberanía como un mandato constitucional irrenunciable que trasciende a un gobierno o partido, y reafirmó que ninguna acción unilateral británica extinguirá el reclamo sobre las Islas Malvinas .

Londres celebra e insta a “ponerle fin a la presión económica contra las islas”

En un comunicado divulgado tras conocerse el dictamen de la corte de Hamburgo, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, expresaron su satisfacción por la decisión del TIDM que -afirman- “respalda la sólida defensa jurídica y la estrategia del Reino Unido”.

En su nota, Miliband y Reeves señalan que Argentina intentó impedir que los habitantes de las islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero “fracasó en su intento”.

El Reino Unido, agregan, no tiene duda alguna sobre su soberanía respecto a las islas Malvinas, su soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, así como sobre “el derecho a la libre determinación de los habitantes de las islas”.

“Instamos ahora a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) a determinar su propio futuro, y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce contra las islas”, puntualizan Miliband y Reeves en su breve nota.