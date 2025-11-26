El Gobierno anunció los nuevos montos de un plan social conocido como “ Sistema de becas ingreso estímulo para el fortalecimiento de la política de Prevención, atención y acompañamiento en materia de consumos problemáticos ” que otorga hasta $ 675.00 por persona.

Los nuevos valores se actualizarán a partir de este mes y se harán efectivo en el próximo pago, según consignó el Ministerio de Salud en la Resolución 2927/2025 del Boletín Oficial.

¿Cómo es el programa que otorga $ 675.000?

Como la cartera a cargo del Ejecutivo nacional se ocupa de las políticas de prevención y tratamiento vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas luego del renombramiento del Ministerio de Salud, que dependía de Capital Humano, las actualizaciones de los pagos y de los requisitos quedaron a su cargo.

En este sentido, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas desarrolla políticas y estrategias nacionales en materia de consumos problemáticos, mientras que este Programa Nacional de Acompañamiento Territorial regula el funcionamiento de los Dispositivos Territoriales Comunitarios.

El programa apunta a las casas de rehabilitación. Fuente: Shutterstock AYO Production

Desde 2021, se creó el Sistema de Becas Ingreso Estímulo para fortalecer la prevención, atención y acompañamiento. La última actualización de los montos había sido en 2024 y en este caso, el Gobierno decidió aumentar nuevamente los pagos.

¿Cuáles son los montos del programa de prevención de drogas?

La Subsecretaría de Atención y Acompañamiento actualizó los pagos desde el 1 de noviembre de 2025 en un “aumento que responde a variaciones económicas y busca fortalecer las acciones territoriales y la calidad del abordaje ”.

Los gastos se cubrirán con las partidas presupuestarias del 2025 y serán los siguientes:

CATEGORÍA A1: $ 675.000

Este grupo se encuentra previsto para aquellos beneficiarios que cumplan 30 horas semanales y que desarrollen tareas de mayor dedicación y complejidad dentro de las acciones y dispositivos a los que se hallan afectados.

CATEGORÍA A: $ 437.500 y corresponde a aquellos beneficiarios que únicamente cumplan 30 horas semanales.

CATEGORÍA B: $ 337.500 y aplica a personas que trabajen durante 15 horas semanales.

El programa potenciará los centros de rehabilitación.

Otros alcances del programa de consumo problemático

La nueva actualización también alcanza a los principales programas nacionales que abordan esta problemática como dispositivos convivenciales, casas comunitarias, centros de atención ambulatoria y el sistema de becas para operadores territoriales.