La avena nocturna es conocida por ser una fuente rica en antioxidantes y energía ypor ser beneficiosa para la salud del corazón. Además, es una opción práctica y rica para incorporar en tus desayunos saludables.
¿Cómo preparar la avena nocturna?
La avena nocturna, tal como indica su nombre, debe ser preparada la noche anterior. A continuación, te explicamos detalladamente cómo prepararla paso a paso para aprovechar al máximo sus bondades y tenerla lista en el desayuno.
- Comenzá seleccionando un recipiente adecuado que tenga tapa y suficiente espacio para todos los ingredientes que vamos a usar.
- Para una porción individual, necesitarás media taza de avena natural sin tostar ni procesar, junto con la misma cantidad del líquido de tu elección, como leche, leche vegetal, agua o yogur, que son las opciones más comunes.
- Si preferís un toque dulce, podés agregar miel o jarabe de arce según tu gusto. Además, podés agregar sabor a la mezcla con especias como canela, nuez moscada o extracto de vainilla.
- Mezclá todos los ingredientes hasta que estén bien incorporados y luego cubrí el recipiente con la tapa.
- Dejá que la mezcla repose en el refrigerador durante al menos seis horas, permitiendo que la avena se ablande y absorba el líquido.
- Por la mañana, serví la mezcla cremosa en un bol y agregá los toppings de tu preferencia, como fruta fresca, frutos secos o semillas.
Beneficios de consumir avena nocturna
Este desayuno peculiar no solo agrega variedad a tus mañanas, sino que también ofrece una serie de beneficios para tu bienestar general. Descubrí por qué la avena nocturna puede convertirse en tu opción estrella para empezar el día con energía:
- Aporte nutricional completo: es una excelente fuente de carbohidratos complejos, fibra, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio y zinc, complementando los nutrientes de tus toppings.
- Riqueza en fibra: su alta cantidad de fibra contribuye a la salud digestiva, control del azúcar en sangre, reducción del colesterol y control del apetito a lo largo del día.La avena nocturna contribuye a una digestión saludable, niveles de energía sostenidos y la promoción de la salud cardiovascular.
- Beneficios cardiovasculares: el beta-glucano presente en la avena ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, lo que favorece la salud del corazón y la circulación sanguínea.
- Energía sostenida: la combinación de carbohidratos complejos y fibra proporciona energía de manera constante, evitando los bajones de azúcar y manteniendo la vitalidad durante la mañana.
- Apoyo en la pérdida de peso: con pocas calorías y nutrientes que ayudan a controlar el peso y los niveles de azúcar en sangre, la avena nocturna es una opción ideal para quienes buscan perder peso de manera saludable.
- Fuente de antioxidantes: la avena contiene antioxidantes como las avenantramidas, que reducen la inflamación y la presión arterial, promoviendo la longevidad y previniendo enfermedades crónicas.