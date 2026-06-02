La avena nocturna es conocida por ser una fuente rica en antioxidantes y energía ypor ser beneficiosa para la salud del corazón. Además, es una opción práctica y rica para incorporar en tus desayunos saludables.

¿Cómo preparar la avena nocturna?

La avena nocturna, tal como indica su nombre, debe ser preparada la noche anterior. A continuación, te explicamos detalladamente cómo prepararla paso a paso para aprovechar al máximo sus bondades y tenerla lista en el desayuno.

Comenzá seleccionando un recipiente adecuado que tenga tapa y suficiente espacio para todos los ingredientes que vamos a usar.

Para una porción individual, necesitarás media taza de avena natural sin tostar ni procesar, junto con la misma cantidad del líquido de tu elección, como leche, leche vegetal, agua o yogur, que son las opciones más comunes.

Avena nocturna: cómo elaborar el desayuno ideal que proporciona nutrientes, es una fuente de antioxidantes y energía y es beneficioso para el corazón

Si preferís un toque dulce, podés agregar miel o jarabe de arce según tu gusto. Además, podés agregar sabor a la mezcla con especias como canela, nuez moscada o extracto de vainilla.

Mezclá todos los ingredientes hasta que estén bien incorporados y luego cubrí el recipiente con la tapa.

Dejá que la mezcla repose en el refrigerador durante al menos seis horas, permitiendo que la avena se ablande y absorba el líquido.

Por la mañana, serví la mezcla cremosa en un bol y agregá los toppings de tu preferencia, como fruta fresca, frutos secos o semillas.

Beneficios de consumir avena nocturna

Este desayuno peculiar no solo agrega variedad a tus mañanas, sino que también ofrece una serie de beneficios para tu bienestar general. Descubrí por qué la avena nocturna puede convertirse en tu opción estrella para empezar el día con energía: