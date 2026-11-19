La Provincia presentó ante los diputados y senadores bonaerenses los detalles y principales cambios de la Ley Impositiva 2027

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó ante los miembros de la Legislatura bonaerense los detalles y principales cambios de la Ley Impositiva 2027. La iniciativa, que deberá ser aprobada por los legisladores provinciales, contempla una baja en el Impuesto Automotor y alivio en Ingresos Brutos para las pymes de cara al próximo año, que coincidirá con el inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales.

Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), defendió ante diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires el proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof. La Ley Impositiva, sumado a las leyes de Presupuesto y Financiamiento, tendrían estado parlamentario el martes 24 de noviembre, según confirmaron a El Cronista.

Según detalló un comunicado difundido por el organismo, el funcionario explicó que el proyecto mantiene la postura que sostiene Buenos Aires desde 2019, cuya prioridad radica en distribuir el esfuerzo tributario de acuerdo con la capacidad contributiva y evitar aumentos reales en los impuestos patrimoniales .

“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, dijo Girard, al tiempo que advirtió que el impacto de la situación económica sobre los recursos provinciales, producto de la caída de la actividad industrial, la construcción y el comercio —sectores que explican cerca del 70% de la recaudación bonaerense—, configura un escenario complejo para 2027.

Una de las principales y más llamativas modificaciones de la ley se encuentra en el Impuesto Automotor. Según indicó Girard, el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos a lo largo de 2027, una medida que profundiza la reducción aplicada en 2026, cuando tres de cada cuatro propietarios abonaron menos.

El proyecto mantiene los cinco tramos de alícuotas, que van del 1% al 4,5%, y el impuesto continuará pagándose en diez cuotas a partir de marzo. Según los cálculos indicados por el titular de ARBA, el impuesto tendrá una variación promedio anual negativa del 0,2%.

Casi 9 de cada 10 vehículos pagarán menos de Impuesto Automotor en 2027 Shutterstock

Además, se transferirían a los municipios 242.400 vehículos modelo 2016, lo que equivale a un monto de $ 53.700 millones en términos de la emisión 2027 del Impuesto Automotor.

En definitiva, la baja en el gravamen se explica por la evolución del valor de los vehículos y la continuidad de la tabla de alícuotas . “Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, sostuvo Girard.

Por ejemplo, en el caso del Volkswagen Gol Trend Trendline modelo 2022, el impuesto pasa de $ 188.545 a $ 185.110, con una reducción del 1,8%. Para un Ford Ka SEL 1.5L modelo 2021, el tributo pasa de $ 279.383 a $ 272.981, con una baja del 2,3%.

En paralelo, el proyecto señala que el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas tendrá un ajuste promedio anual del 23,3%. En este caso, sí se modificarán los tramos de la tabla de alícuotas, “ajustándolos a las nuevas valuaciones, buscando una distribución uniforme de embarcaciones entre tramos” . Aun así, el 72,9% de los dominios tendrá una reducción nominal.

Alivio en Ingresos Brutos para pymes

Según detalló Girard, las alícuotas de Ingresos Brutos no sufrirán modificaciones durante el próximo año, aunque se modificarán los tramos de facturación de la tabla de alícuotas, con una actualización del 31%. El 6,1% de los contribuyentes cambiará de tramo.

Esto permitirá que unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor, con lo cual la Provincia busca evitar que la inflación empuje de manera automática a empresas de menor tamaño hacia alícuotas más altas.

Por otro lado, la Ley Impositiva 2027 incorpora un plan de pagos destinado a agentes de recaudación del impuesto, con especial alcance a las pymes. Tendrá hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60% y la eliminación de multas y recargos .

Incluso, permitirá rehabilitar planes caducos de todos los impuestos y cancelar las cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término.

El plan de pagos de ARBA tendrá hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses y la eliminación de multas y recargos

Estas medidas se enmarcan en la decisión del Gobierno de Axel Kicillof de avanzar en una política tributaria que combine progresividad, administración eficiente y acompañamiento a los sectores productivos.

Impuesto Inmobiliario y otros cambios impositivos

La iniciativa también mantiene la progresividad en el Impuesto Inmobiliario. En el Urbano Edificado, la actualización promedio será del 30,4% y contará con un tope vinculado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026 .

Desde que Axel Kicillof asumió en 2019 tomamos una decisión: construir un sistema tributario más justo, donde el esfuerzo de cada bonaerense esté en relación con su capacidad contributiva.

Hoy fuimos a la Legislatura a explicar cómo profundizamos ese camino. pic.twitter.com/H6ermZry5m — Cristian Girard (@cristiangirard) November 18, 2026

Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $ 50.000. En el caso del Inmobiliario Rural, la actualización promedio será del 29,3%.