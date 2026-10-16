CABA lanza un nuevo plan de pagos: qué deudas se podrán regularizar y a quiénes beneficia

En esta noticia Reducción de Patentes en CABA

La Ciudad de Buenos Aires planea modificar a partir de 2027 el esquema del impuesto sobre los Ingresos Brutos para la venta de autos y motos 0 km. Según el proyecto de Código Fiscal enviado a la Legislatura, en lugar de calcular el impuesto sobre el margen de las concesionarias, se aplicaría una alícuota del 2,3% sobre el precio de venta sin IVA .

De esta manera, la iniciativa prevé que los concesionarios vuelvan a regirse por las normas generales y tributen sobre el precio de venta. A pesar de que el proyecto de Ley Impositiva 2027 reduce la alícuota del 10% al 2,3% para la venta minorista de automotores y motocicletas nuevos (artículo 19, inciso 38), el cambio en la base imponible produciría un incremento de la carga tributaria para el sector.

“El proyecto de Código Fiscal para 2027 sustituye nuevamente el artículo 234 (numeración actual) y dispone que los concesionarios y agentes oficiales de venta se rigen por las normas generales, por lo que tributarían sobre el precio de venta. Es decir, retoma el intento de fines de 2025, pero con una instrumentación completa”, explicó Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios.

Ante la consulta de El Cronista, fuentes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) señalaron que el proyecto enviado a la Legislatura no implica una suba de Ingresos Brutos, sino que simplemente “se modifica la forma de calcular el tributo en la venta de los autos 0 km”.

Como la base imponible pasa a ser el precio de venta sin IVA, con una alícuota del 2,3%, el tributo se calculará sobre un valor que figura en cada factura y en el registro del vehículo . “Así, las concesionarias quedan en el mismo esquema que el resto del comercio, que tributa sobre lo que factura”, detallaron a este medio.

Desde el organismo porteño sostuvieron que la modificación se apoya en el mismo criterio que actualmente aplica, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.

La medida apunta a reducir al máximo la evasión fiscal sobre la operación de venta de autos y motos 0 km

“La Provincia de Buenos Aires aplica una alícuota del 2,3% sobre el precio de venta. Sin embargo, igualar la alícuota nominal no implica igualar la carga : lo relevante es la variación respecto de la carga actual de la Ciudad, que pasaría de entre 0,91% y 1,30% del precio neto a 2,3%. A nuestro criterio, equiparar la alícuota con la de otra jurisdicción constituye un aumento de impuestos y no una razón para introducirlo, en particular cuando el mismo gobierno impulsa la baja de otros tributos”, consideró Domínguez.

La decisión de la administración de Jorge Macri apunta a reducir al máximo la evasión fiscal sobre esa operación. “Al gravar el precio de venta se logra que el impuesto sea más simple y también sea más transparente el sistema, en lo que respecta a la lucha contra la evasión impositiva”, afirmaron desde AGIP.

Fuentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) indicaron a El Cronista que la medida “no los beneficia”, aunque prefirieron no hacer mayores comentarios al respecto.

Según Domínguez, una alícuota del 2,3% implica, en un rango de márgenes del 10% al 15% sobre el costo, un aumento de entre el 76% y el 153% del impuesto, que se trasladaría al precio de los autos y motos 0 km.

“Dado que Ingresos Brutos grava cada etapa de la cadena sin posibilidad de computarlo como crédito, el aumento se incorpora al costo y es esperable que se traslade al comprador. Lo mismo aplica a las motos nuevas, que están comprendidas en el mismo inciso”, subrayó.

Cabe aclarar que dicha modifiación aún debe atravesar el tratamiento legislativo, por lo que el proyecto podría modificarse antes de convertirse en ley.

Reducción de Patentes en CABA

La Ciudad de Buenos Aires impulsará una fuerte reducción en el impuesto a las Patentes a partir de 2027. No solo ningún contribuyente pagará de más, sino que alrededor de 824.000 vehículos abonarán menos que en 2026 y 152.000 quedarán exentos por la modificación del límite de antigüedad de 25 a 20 años.

Además, el Código Fiscal y Ley Impositiva 2027 enviados a la Legislatura prevén que el régimen de Patentes incorpore un octavo tramo, con una alícuota máxima del 5%.

El Gobierno porteño aseguró que ningún contribuyente pagará de más en Patentes a partir del próximo año A@PINTA_Foto

Por lo tanto, más de 400.000 vehículos que hoy tributan una alícuota del 4% pasarán a una de entre 2% y 2,5%. En cambio, los casi 100.000 vehículos alcanzados actualmente por una tasa del 5,5% pasarán a tributar entre 3% y 3,5%.