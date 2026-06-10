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El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , se convirtió en uno de los protagonistas de la Gala Solidaria 2026 del Rotary Club de Buenos Aires al adquirir, por 12 millones de pesos, una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Messi, en la previa al inicio del Mundial 2026.

El diplomático participó con entusiasmo de la subasta benéfica que se desarrolló durante la velada, celebrada en los salones de La Mansión del Hotel Four Seasons Buenos Aires.

La puja incluyó camisetas oficiales de Argentina, Boca y River autografiadas por jugadores, y logró una recaudación total que superó los 24 millones de pesos. Los fondos serán destinados íntegramente a renovar el equipamiento tecnológico del Hospital Garrahan.

El evento, encabezado por el presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Esteban Carcavallo, convocó a más de 250 asistentes provenientes del mundo empresarial, diplomático, social, académico, cultural y filantrópico.

Entre los presentes se encontraron Amalia Amoedo, Marcos Bulgheroni, Martín Cabrales, Anamá Ferreira, Luis Ovsejevich y la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, entre otros.

La organización estuvo a cargo de los socios Guillermo Combal y Steven Wainer. “Esta gala representa mucho más que un encuentro social: representa la capacidad de transformar realidades cuando el compromiso, la solidaridad y el liderazgo trabajan juntos”, afirmó Carcavallo.