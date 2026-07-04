En esta noticia ¿Qué significa soñar con ahogado?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 4 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 4 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9858 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio

1° 9858 11° 2424 2° 3026 12° 1386 3° 8728 13° 0759 4° 7290 14° 2323 5° 5316 15° 3604 6° 5693 16° 0429 7° 1746 17° 9386 8° 8449 18° 2960 9° 2972 19° 5114 10° 5873 20° 0182

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele reflejar agobio emocional, miedo a perder el control o sentirse superado por los problemas.

Invita a pedir apoyo y soltar cargas; si sales a flote, indica resiliencia y si no, advierte que debes pausar y cuidarte.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.