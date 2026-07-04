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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 4 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este sábado, 4 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9858 - Ahogado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio
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¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con un ahogado suele reflejar agobio emocional, miedo a perder el control o sentirse superado por los problemas.
Invita a pedir apoyo y soltar cargas; si sales a flote, indica resiliencia y si no, advierte que debes pausar y cuidarte.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.