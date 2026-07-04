En esta noticia
La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 4 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 9314 - Borracho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 4 de julio
|1°
|9314
|11°
|1590
|2°
|8993
|12°
|9237
|3°
|7501
|13°
|4339
|4°
|7920
|14°
|1560
|5°
|5491
|15°
|0863
|6°
|0691
|16°
|7758
|7°
|8856
|17°
|8316
|8°
|8940
|18°
|0586
|9°
|2675
|19°
|3947
|10°
|6424
|20°
|6910
¿Qué significa soñar con Borracho?
Soñar con el borracho sugiere pérdida de control, excesos o escapismo. Invita a revisar hábitos y poner límites.
También alerta sobre compañías poco fiables y emociones reprimidas. Es un llamado a la moderación y a la claridad.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.