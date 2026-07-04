La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 4 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9314 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 4 de julio

1° 9314 11° 1590 2° 8993 12° 9237 3° 7501 13° 4339 4° 7920 14° 1560 5° 5491 15° 0863 6° 0691 16° 7758 7° 8856 17° 8316 8° 8940 18° 0586 9° 2675 19° 3947 10° 6424 20° 6910

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con el borracho sugiere pérdida de control, excesos o escapismo. Invita a revisar hábitos y poner límites.

También alerta sobre compañías poco fiables y emociones reprimidas. Es un llamado a la moderación y a la claridad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.