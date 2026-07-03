El Gobierno se pone plazo para destrabar la reforma política y analiza un pedido de las provincias
El nuevo jefe de Gabinete busca destrabar el proyecto antes del Presupuesto 2027. La contrapropuesta de las provincias surge como una herramienta de supervivencia que desplaza la idea de las primarias voluntarias y redefine la alianza con Milei
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 3 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.