TanGo Energy, la empresa fundada por un ex CEO de YPF , informó ayer que recibió un aporte fundamental por parte de uno de sus accionistas.

La compañía se quedó, en septiembre de 2025, con Aconcagua Energía, otra petrolera que estaba fuertemente endeudada. Con esa operación, recibió 14 áreas, entre ellas tres no convencionales.

La empresa ayer confirmó que operará esas tres áreas no convencionales: Charco del Palenque, Entre Lomas y Jarilla Quemada. Y que Vista -uno de sus accionistas, el otro es Trafigura- hizo un aporte de derechos económicos.

Tango Energy, a través de sus accionistas, creó un nuevo vehículo de inversión, denominado Unconventional Resources , con el objetivo de “acelerar los planes de negocio en esos tres activos y en las oportunidades no convencionales que pudieran surgir en Vaca Muerta”.

Como parte de esa reorganización, Vista cedió a Unconventional Resources el 50% de los derechos económicos. Hasta ahora, Vista tenía el 100% de los derechos económicos de esas concesiones.

De esta forma, los derechos económicos, que eran 100% de Vista, ahora serán 50% de Vista y 50% de Unconventional Resources. Dentro de esta última, el reparto de acciones replica el de Tango: la mitad es de Vista (la petrolera desarrollada por Miguel Galuccio) y la otra mitad de Trafigura, una trader que está pidiendo pista y ampliando sus negocios en el país.

Las otras 11 áreas que posee Tango son 100% de la empresa tanto como titular de la licencia de explotación como en sus derechos económicos.

“Takeover”

La historia de TanGo Energy Argentina es, en realidad, de la transformación de Petrolera Aconcagua Energía . La compañía fue creada en 2015 por Diego Trabucco y Javier Basso, dos ex ejecutivos de YPF, con un modelo de negocios orientado a la operación de campos maduros.

A comienzos de 2023, llegó un acuerdo con Vista para convertirse en operador de activos convencionales de la empresa fundada por Miguel Galuccio . En 2025, operaba 14 áreas entre las cuencas Neuquina y Cuyana y proyectaba elevar su producción de 8300 barriles diarios hasta 13.000 barriles entre 2027 y 2028 mediante inversiones por u$s 260 millones.

Sin embargo, para esa época, le caían vencimientos financieros por un monto similar: u$s 200 millones en obligaciones negociables y otros u$s 60 millones en préstamos bancarios . La frustrada emisión internacional de deuda por u$s 250 millones terminó dejando a la empresa en una situación crítica.

A eso se sumaba una deuda cercana a US$ 140 millones con Vista, derivada de un acuerdo de traspaso de activos convencionales que Aconcagua no podía saldar. A través de ese convenio, Aconcagua le iba a entregar a Vista el 40% de la producción de petróleo y del 100% del gas hasta marzo de 2027.

Frente al escenario de ahogo de Aconcagua, Vista y Trafigura -los principales compradores de la producción de la empresa- impulsaron una solución para evitar el colapso.

La propuesta llegó de la mano de TanGo Energy, la compañía creada por Pablo Iuliano, un ejecutivo de larga carrera en YPF que llegó hasta las máximas posiciones de la petrolera . En mayo de 2024 asumió como CEO de Tango, en la que Vista y Trafigura eran accionistas.

Tango ofreció invertir u$s 36 millones para reactivar casi paralizada a cambio del 90% de las acciones.

La operación terminó con Iuliano como CEO de la ex Aconcagua, que fue “conquistada” por Tango.

Un RIGI, en carpeta

Con los yacimientos no convencionales, Tango proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en cinco años, con una inversión de u$s 1000 millones. Además, evalúa su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Los fundadores de Aconcagua (Trabucco y Basso) vendieron el 7% de las acciones y desaparecieron del capital. Iuliano, en cambio, si posee acciones de Tango.