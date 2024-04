El crudo análisis de Juan Carlos de Pablo sobre la economía: "Es dramático"

El economista Juan Carlos de Pablo analizó el discurso que dio el presidente Javier Milei dio el lunes por la noche por cadena nacional, y evaluó la coyuntura de la Argentina.

"Es un discurso retrospectivo con un mensaje prospectivo. Cuando dice que el grueso del ajuste fue motosierra y no licuadora, está diciendo que es sostenible en el tiempo", planteó anoche en una entrevista con TN.

" Es evidente que el Presidente tiene muy pocos instrumentos hoy . 'No hay plata' es una definición", agregó en diálogo con Joaquín Morales Solá.

En este sentido, dijo que "si estuvieran los u$s 15.000 millones que Caputo fue a buscar (al FMI), tendrían que cambiar el 'no hay plata' por 'hay plata' y ahí la puja distributiva, que ya es intensa, sería peor todavía. Es dramático", definió el economista.

El crudo análisis de Juan Carlos de Pablo: "Es dramático..."

"¿Sabes cuál sería el drama si el Gobierno vuelve a emitir? No va a ocurrir, pero suponete que afloja, la tasa de inflación vuelve a ser 25% en mayo y todo el esfuerzo que hicimos los argentinos (...) Sería una tragedia ", planteó en un escenario contrafáctico.

Para De Pablo la independencia del Banco Central (BCRA) no existe. "La única razón por la que el Central no emite, es porque el Tesoro no le pide. Acá la clave es mirar la cuestión fiscal para saber cuál será el correlato monetario", explicó.

"Uno tiene que ser congruente con lo que hace. El Presidente, a su manera, dice que está muy limitado", concluyó.