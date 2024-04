Dura crítica de Melconian al plan del Gobierno: "No es para crecer..."

El economista Carlos Melconian criticó con dureza el plan económico del Gobierno y reclamó la falta de un "programa de estabilidad".

" Si la tasa de inflación baja, pero los precios internos no se arreglan... esto no es un programa de estabilidad, es un típico programa setentista, donde la inflación puede bajar por la sequía, por la recesión y por la degradación salarial. El consumo con esto no rebota", planteó el expresidente del Banco Nación en una entrevista con Radio Mitre.

Para Melconian, el programa del ministro de Economía Luis Caputo "es un programa de emergencia donde todos sabíamos que lo que venía era difícil". "Ahora hay que discutir cómo es un programa de estabilidad", advirtió.

Dura crítica de Melconian al plan del Gobierno y el "efecto V"

Melconian consideró que hoy no están en discusión las medidas de largo plazo que está tomando el Gobierno, como bien puede ser "terminar con el disparate del déficit fiscal".

"Lo que se discute es la instrumentalidad del cómo vamos. La primera cosa innecesaria fue la devaluación, que disparó los precios un 90%", apuntó el economista.

"Cuando uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, ve que los precios están altos, pero los que estaban atrasados siguen atrasados: salarios, alquileres, jubilación mínima", agregó.

Dura crítica de Melconian al plan del Gobierno: "Viene una V para recuperar lo que cayó, no para crecer"

"Acá se está entrando en la falta de heterodoxia de un programa de mediano plazo. No hay ningún plan de estabilidad que haya tenido éxito si primero no están alineados los precios relativos", criticó Melconian.

En este sentido, habló sobre una frase que dijo el presidente Javier Milei, sobre que en que en las próximas semanas comenzará a darse el "efecto V" de despegue de la economía.

"Viene una V para recuperar lo que cayó, no para entrar en una senda de crecimiento", indicó por su parte Melconian