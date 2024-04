El BCRA lanzará nuevo Bopreal para que bancos y empresas puedan pagar dividendos

El Banco Central le avisó a las entidades financieras que emitirá una nueva serie de Bopreal, pero esta vez no será para pagar dólares de la deuda comercial de los importadores, sino para poder ir saldar otro pasivo.



Es la que corresponde al giro de dividendos que las compañías, no sólo los bancos, tienen acumuladas de los cuatro años del kirchnerismo en el poder sin poder mandar utilidades a sus casas matrices.

Deuda acumulada

Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores, calcula que la deuda son u$s 3000 millones. Sin embargo, Juan Carnevale, especialista en mercados de capitales, señala que, según estimaciones privadas, debido a las restricciones hay aproximadamente u$s 30.000 millones, en especial empresas del sector automotriz y de capital chino, que eran las que más apuradas estaban el año pasado y este en hacer transferencias al exterior: "El problema es que hace varios años que no se gira dividendos".

Sebastian Menescaldi, director de EcoGo, indicó a Bloomberg Línea que la deuda sería de u$s 6900 millones, pero la mayor parte ya está reinvertida, por lo que sería menor, de entre u$s 2000 millones y u$s 3000 millones.

La salida del cepo iba a ser clave justamente para esto, para poder hacer frente a las utilidades que incluso este Gobierno no les deja girar a las empresas.

Giro de dividendos

Ahora en este mes de abril, cuando salieron los balances de los bancos, los presidentes de los bancos se preparaban con los tapones de punta para distribuir no sólo el 100% de los dividendos del 2023, sino también todo lo que tenían acumulado de años anteriores.

Pensaban que un gobierno pro mercado como el actual no se los iba a impedir. Sin embargo, el único cambio que hizo el Banco Central con la Comunicación A 7984 fue aumentar de 40% a 60% lo que los bancos podrán distribuir de utilidades, también en seis cuotas mensuales y consecutivas, como había pasado el año pasado, a partir de la aprobación del balance, desde ya.

Bancos extranjeros

El tema es que sigue el cepo para los bancos extranjeros, que están impedidos de distribuir dividendos en dólares a sus casas matrices, para evitar que suba el contado con liquidación.

Claro que los accionistas que reciban pesos a partir de la primera cuota del mes que viene es posible que acudan al MEP para dolarizarse en la Argentina o al CCL para transferirlos a cuentas del exterior.

Pedido del BCRA

Los banqueros sospechaban que el BCRA algo les iba a pedir, pero nunca imaginaban que les negaran distribuir el 100% de sus utilidades, sino que pensaban que, le iban a solicitar que lo hicieran en tres cuotas para evitar calentar al dólar.

Con el Gobierno anterior, uno de los pedidos que le llegaron a hacer al expresidente del Banco Central Miguel Pesce, es que los dejaran distribuir dividendos y, a cambio, se comprometían a no demandar dólares con esos pesos.

"Nosotros pedimos lo de siempre, que como en cualquier país, una vez que se paga los impuestos, los dividendos son de los accionistas y decide la asamblea qué hace", revela, off the record, el presidente de una de las entidades financieras más fuertes del sistema en la Argentina.

