El economista Juan Carlos de Pablo, uno de los más escuchados por Javier Milei, sostuvo que el reciente dato de inflación de febrero, que se ubicó en el 2,9%, se trata de un valor “incómodo” para el Gobierno. No obstante, remarcó que la cifra no se tradujo en medidas de emergencia en el Poder Ejecutivo. “Este número es incómodo para el Poder Ejecutivo, es evidente. Pero por el otro lado no lo veo desesperado. Desesperado implicaría que prohíben las exportaciones, congelan los precios y dibujan los índices. No hacen ninguna de estas cosas“, afirmó en diálogo por Radio El Observador. Con respecto a los cálculos de marzo, De Pablo criticó las pronósticos basados en lo que llamó “ejercicios aritméticos”. “Yo lo quiero ver. No es análisis económico decir que si el petróleo sube 0,6%, eso le suma a la inflación y entonces da 3,5. No es una buena base, en una economía como la argentina pasan muchas cosas”, aseguró. Si De Pablo evitó proyectar qué escenario de inflación espera después del primer trimestre (“no tengo la menor idea”), marcó una distancia respecto de las previsiones de Milei sobre la nivel de precios: “Lo que dice el presidente en materia inflacionaria, con el mayor de los respetos, no le des bola“. Según su opinión, las proyecciones inflacionarias del Gobierno podrían no ser una base sólida para tomar decisiones empresariales. En ese sentido, De Pablo le dejó un mensaje directo para los dueños de Pymes: la clave de la supervivencia y el crecimiento está en “mirar bien el mostrador”. “Tomemos la cifra de comercio exterior: de repente le echamos la culpa a los chinos pero el nivel de importaciones no está subiendo. ¿Dónde están los chinos? A nivel individual yo puedo entender cualquier cosa, a nivel general no. Si no tenés competidor chino, capaz que cayó tu consumo", señaló. A su entender, el empresario debe entender qué le pasa a su cliente específico y por qué vende lo que vende, en lugar de intentar descifrar grandes tendencias nacionales que pueden no aplicarse a su realidad microeconómica. La clave para los próximos meses, según el analista, es “no agotarse en la indignación y pelearla”: “¿A vos te parece que un mozo de baro un tachero está esperando que le digamos eso? Ya lo están haciendo". Por otro lado, dijo que la suba del 4,4% del PBI en 2025 en un “lindo número” y añadió: “Me generó sorpresa. Todo lo que escuchabas era cuánto iba a ir la economía para abajo y el cuarto trimestre dio 0,6″. Sobre los datos desestacionalizados, indicó que la clave estuvo en la subas del tercer y cuarto trimestre, que lograron compensar un segundo trimestre que describió como “pésimo” y de estancamiento total. “Los americanos anualizan eso y te da un dos y medio. Naturalmente que cuando desagregás, no a todos los sectores les va igual. Por último, advirtió que hablar de “sectores” o “regiones” es una abstracción: “No existen; existen los seres humanos comprando y vendiendo individualmente”.