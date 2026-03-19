Situada en el barrio porteño de Mataderos, con 160 empleados y una historia de 55 años, la fabricante de transformadores eléctricos de fuerza Fohama atraviesa una nueva etapa de crecimiento impulsada por la demanda del sector energético, con Vaca Muerta como motor local y el petróleo como puerta de entrada a mercados internacionales. “Fabricamos hace 55 años transformadores eléctricos de potencia”, resumió Gustavo Manfredi, dueño de Fohama e integrante de la tercera generación al frente de la compañía. Su actividad atraviesa toda la cadena: generación, renovables, transmisión y distribución de energía. Pero en los últimos 20 años encontró un posicionamiento especialmente fuerte en el negocio petrolero internacional. Somos la empresa del sector que más exporta, comentó. “Somos muy fuertes en la industria petrolera. El sector tiene una fuerte demanda de electricidad para el funcionamiento de todo el sistema”, explicó. Ese foco no es casual. La historia de la empresa acompaña la evolución del sistema energético argentino. Sus primeros pasos estuvieron vinculados a la electrificación rural, en un momento en el que la expansión de la red eléctrica transformaba tanto la producción como la vida cotidiana. Más tarde llegó la distribución urbana. Y después, el salto hacia equipos de mayor potencia, de la mano de una demanda cada vez más compleja. “Nosotros empezamos con la distribución rural. Después pasamos a la distribución urbana y después fuimos creciendo en potencia”, repasó Manfredi. Ese recorrido terminó desembocando en el petróleo, un segmento que no solo le dio volumen de negocio sino también una plataforma para salir al exterior. “El petróleo nos permitió expandirnos al exterior”, afirmó. Hoy, la empresa exporta transformadores a mercados como Libia, Egipto, Sudán y Gabón, en África, y también a Irak, Omán y Arabia Saudita. Se trata de destinos en los que la actividad petrolera exige equipos confiables, plazos de entrega consistentes y soporte técnico. “El petróleo compra por calidad, confiabilidad y plazo de entrega. explicó. Esa lógica le permitió a la firma posicionarse incluso frente a competidores de menor costo.” Ese desarrollo internacional convive ahora con un nuevo impulso en la Argentina. El crecimiento de Vaca Muerta, que demanda infraestructura eléctrica en cada etapa de producción, abre una oportunidad para la compañía. En muchos casos, la operación de los yacimientos requiere generar electricidad en el lugar antes de que llegue la red definitiva. “Siempre la línea eléctrica es más económica, pero al principio muchas veces se genera en el pozo para empezar a producir”, detalló Manfredi. En ese esquema, los transformadores cumplen un rol central: permiten elevar y bajar la tensión para transportar la energía a largas distancias y adaptarla a cada punto de consumo. El contexto global también acompaña. “La energía eléctrica es el pasado, el presente y el futuro”, sintetizó. Y agregó: “Realmente nosotros nunca nos falta trabajo”. Según describió, la demanda internacional se mantiene firme, al punto de que “hoy hay proveedores en Europa que tienen plazo de entrega de cinco años”. En paralelo con ese escenario, la firma puso en marcha un proyecto de ampliación en su planta de Mataderos. La iniciativa apunta a ganar capacidad productiva, pero también a subir de escala en el tipo de equipos que fabrica. “Estamos en un proceso de ampliación”, señaló Manfredi. Y precisó: “Últimamente empezamos a aumentar la capacidad y el tamaño de transformadores”. La apuesta está enfocada en fortalecer su presencia en transformadores de transmisión eléctrica, un segmento de mayor porte y complejidad técnica que le permitiría abastecer nuevas necesidades del sistema energético. “Estamos buscando fortalecernos en transformadores de transmisión”, explicó. Además, la reorganización interna contempla separar la producción de equipos de potencia de la de distribución, con la idea de especializar mejor los procesos y acompañar la diversificación del negocio. El desarrollo será gradual. “Estimo dos años, pero progresivo”, dijo Manfredi sobre los plazos del proyecto. Más que una apuesta a crecer solo por volumen, la expansión busca ampliar capacidades y sumar productos de mayor complejidad. “Hemos hecho muchas inversiones pensando en la diversidad para mantener el el crecimiento”, explicó. En esa lógica, el objetivo es ganar flexibilidad para atender nuevos segmentos y reforzar también el negocio de servicios y reparación, que puede tomar más relevancia en un contexto de mayor apertura. Puertas adentro, Manfredi destacó el peso del equipo de trabajo en esa evolución. “Tenemos, muchos trabajadores, técnicos, e ingenieros fuertemente especializados”, señaló. Y agregó: “Es una empresa que es consciente de que su equipo de trabajo es lo más importante que tiene”. Esa estructura, dijo, es la que le permite sostener una búsqueda constante de eficiencia y mejora continua, tanto para competir en el exterior como para responder a las exigencias del mercado local. “Tratamos de hacer cada día un poco mejor las cosas, calidad y productividad van de la mano”, resumió.