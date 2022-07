El agro frenó la liquidación de divisas y la caída de precios complica el panorama para el Gobierno

El martes, el sector agroexportador liquidó u$s 82 millones en el mercado de cambios. En los primeros tres días de julio, el principal generador de divisas vendió un promedio de u$s 124 millones diarios, un 35% menos que los u$s 191 millones por día que entregó en junio.

Mientras que el Gobierno sospecha de maniobras especulativas de productores y cerealeras, en el sector privado atribuyen la caída a los faltantes de gasoil, a la merma en la entrada de camiones a los puertos y a la mayor brecha cambiaria, que incentiva a que los productores retengan, sobre todo, soja.

Ventas de soja a buen ritmo, pero sin precio fijo: la ventana que espera el Gobierno para sumar reservas

Cuál es el margen de Silvina Batakis para cambios con el FMI, el armado de equipo y los riesgos políticos

En ese contexto de incertidumbre, la caída de los precios internacionales repartió pérdidas para todos y todas. Según cálculos de la consultora FyO basados en datos oficiales, las cosechas de soja, maíz y, en menor medida, trigo en poder de los productores perdieron valor por u$s 1549 millones desde el 30 de junio. El Estado se perdió de recaudar unos u$s 293 millones en retenciones, principalmente por la demora en la venta de soja.

4700 millones de lamentos

Las pérdidas se profundizan desde los máximos alcanzados a fines de mayo. Para FyO, desde el 30 de ese mes, las cosechas no vendidas o con precio sin fijar se desvalorizaron en u$s 3932,5 millones, por lo que el Estado se perdió de recaudar u$s 764,1 millones en retenciones. Para decirlo en otros términos, el Banco Central hubiera podido comprar casi u$s 4700 millones.

Los precios de la soja y el maíz cayeron en los últimos días 10% y borraron prácticamente toda la suba registrada desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero. El trigo cayó 36%, precio que empieza a ser determinante para una siembra que viene a menor ritmo del esperado.

La mesa de enlace agropecuaria, en el Senado.

Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara - CEC), la liquidación de divisas de la agroindustria de junio fue la más alta desde que se tienen registros mensuales: u$s 3816 millones. En lo que va del año, las cerealeras ingresaron casi u$s 19.145 millones. Los altos precios internacionales compensaron la caída en volúmenes, en parte por la menor cosecha y mayormente por la retención de mercadería.

Lo que queda sin liquidar

Según datos del Ministerio de Agricultura, al 22 de junio había 24,2 millones de toneladas de soja sin comercializar y otras 8,17 millones vendidas con precio a fijar (es decir, todavía no se liquidaron). Otras 10,92 millones se habían liquidado a precio fijo. De la producción vendida (44% del total), apenas el 25,2% tenía precio y el 18,9% todavía estaba en poder del productor, sin valor asignado. Como referencia, un año atrás se había vendido el 53,3% de la producción y el 37,4% ya tenía precio.

Para el Gobierno, la liquidación de la cosecha ya venía dosificada y las cerealeras frenaron la liquidación al mínimo indispensable en los últimos días. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), convalida la merma en las ventas, pero lo atribuye a otros factores. "Estamos con niveles récord de liquidación de divisas este año.

La falta de gasoil, los siete días de no ingreso de camiones a los puertos (con 400.000 toneladas menos) y un ritmo de ventas de soja menor al de otros años impactan en la liquidación diaria de julio" , dijo Idígoras a El Cronista. "Tenemos que liquidar en 15 días de salido el embarque, mientras que los demás sectores exportadores liquidan a 180 días" agregó.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la venta en cantidades es la menor en casi dos décadas: "Hay que ir hasta la campaña 2003/04 para encontrar un registro inferior medido en toneladas para esta fecha del año", sostuvo en un reporte. A mitad de año, las ventas suelen acelerarse porque los productores tienen que cubrir gastos. No sucedió.

Los altos precios del trigo y el maíz les dieron más espalda a los productores para retener soja, según el analista de FyO Nicolás Sesnich. "El trigo ya tiene toda la campaña con precio y el maíz también vino con muy buenos precios. Con ellos, el productor cubrió sus necesidades financieras y dejó a la soja como resguardo de valor" , dijo. Como además queda mercadería comprometida pero sin precio, enviará ese producto antes de aumentar la venta del poroto en su poder.

"Para el resto del año, a medida que vayan teniendo necesidades financieras, es muy probable que fijen lo que tienen vendido y que recién después se generen nuevos negocios. Pero cuanto más alta sea la brecha cambiaria, más reticente es la venta de soja y maíz", agregó Sesnich.