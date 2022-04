El agro aportaría 7,5% más dólares que en 2021 y el Gobierno analiza medidas para garantizar la producción

La fuerte suba de los precios internacionales de los commodities más que compensa la caída de producción estimada por el impacto de las condiciones climáticas del verano y el sector agroindustrial arrimaría este año un 7,5% de divisas más que en 2021, según un informe de la consultora Equilibra.

De todos modos, los aumentos en los precios de los fertilizantes achicarán el saldo comercial y generan dudas de cara a la campaña de trigo, en momentos en que la cotización del cereal está directamente cruzada por la invasión de Rusia a Ucrania.

De acuerdo con Equilibra, la campaña 2022 totalizará 119,4 millones de toneladas, casi 20 millones menos que las 138,6 toneladas previstas. Pero la suba de precios compensará la merma productiva, en comparación con las 135,9 millones de toneladas producidas el año pasado. "Las exportaciones de los principales complejos agroindustriales ascenderían a u$s50.700 millones, 7,5% por encima de 2021", indicó la consultora.

La firma estimó que el Estado embolsará u$s 10.391 millones de derechos de exportación, con una suba del 10,3% anual, en parte digitada por la eliminación del diferencial de retenciones entre la soja y sus derivados. En ese escenario, el Gobierno espera que los precios de los commodities que exporta la Argentina compensen la suba en los precios de las importaciones energéticas.



Señales amarillas

La liquidación del agro sigue a niveles parecidos a los de 2021, pero el Banco Central no logra acumular dólares. Según Eco Go, compró en la primera quincena u$s 165 millones, contra los u$s 1235 millones de igual periodo de 2021. La consultora sostiene que la aceleración del ritmo devaluatorio demora la liquidación del agro, mientras las importaciones aceleran y deterioran el objetivo de reservas de la autoridad monetaria.

Otra alerta amarilla aparece por el lado de los insumos para la producción. Los precios de los fertilizantes se duplicaron por la suba del petróleo y condicionan la acumulación de reservas y hasta las perspectivas de siembra de trigo para la campaña que debería iniciarse en junio.

Los fertilizantes provienen, en buena parte, de Rusia: no solo peligra su accesibilidad en cuanto a precios, sino también en cuanto a stocks. "Serían necesarios 1970 millones de dólares adicionales para abastecer la demanda en fertilizantes, afectando la balanza comercial argentina", indicó Equilibra.



Semanas atrás, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtió que, en este escenario, muchos productores podrían dejar pasar la campaña de trigo y volcarse a la soja de primera. "La foto del trigo hoy es preocupante y marca un quiebre respecto al crecimiento que tuvieron los cereales en los últimos 7 ciclos: este año se va sembrar menos trigo y menos maíz", sostuvo la BCR.

Medidas bajo análisis

Sería un escenario casi catastrófico, porque Argentina no aprovecharía la posibilidad de ganar parte de un mercado dominado por Ucrania y Rusia. El precio del trigo aumentó casi 45% en el último año.

El Gobierno contempla distintas alternativas. Por un lado, busca acuerdos de abastecimiento con Brasil y Paraguay. Por otro, discute puertas adentro la manera de incentivar la producción en este contexto.

Descartada la suba de retenciones -que impulsa el kirchnerismo para desacoplar los precios internacionales de los internos-, se pusieron sobre la mesa del presidente Alberto Fernández alternativas para bajar derechos de importación y otras compensaciones impositivas para la importación de fertilizantes .

El ministro de Economía, Martín Guzmán, no está convencido. No solo por el costo fiscal de la medida, sino por su impacto político: considera que la ecuación sigue siendo ventajosa para el sector.