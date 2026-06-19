El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda acercar las cuotas del régimen de Monotributo a las del Responsable Inscripto y reducir el efecto escalón entre categorías.

En diálogo con El Cronista, Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina) y Sebastián Domínguez, socio SDC Asesores Tributarios, coinciden en el diagnóstico técnico, pero advierten que una reforma agresiva podrían llevar a 4 millones de contribuyentes a la informalidad.

El FMI insiste en llevar el costo del régimen simplificado al que pagan los Responsables Inscriptos y achicar la brecha de pagos entre ambos regímenes.

Qué pide el FMI y cómo quiere cambiar el Monotributo

El staff técnico del FMI planteó en su último informe sobre la Argentina un cuestionamiento directo al Monotributo. Entre los puntos que propone revisar aparecen tres ejes:

El primero apunta a acercar el costo del régimen simplificado al que pagan los Responsables Inscriptos , para evitar que funcione como incentivo a subfacturar o a frenar el crecimiento de las empresas.

El segundo busca achicar la brecha de pagos entre ambos regímenes, lo que implicaría un incremento progresivo en las cuotas actuales. El tercero apunta a reducir el llamado efecto escalón, ese salto abrupto de costos que se produce al cambiar de categoría o al pasar al régimen general.

El Cronista consultó a dos tributaristas y, aunque ambos coinciden en que el diagnóstico del Fondo sobre las distorsiones del sistema tiene fundamento técnico, aseguran que encarecer el Monotributo puede generar el efecto contrario al buscado.

Reforma del Monotributo

Diego Fraga, abogado especializado en derecho tributario, socio de Expansion Business Argentina y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, sostuvo que la actualización del Monotributo realizada al comienzo de la gestión de Javier Milei fue una de las mejores medidas tributarias del gobierno. La ampliación de los límites, la incorporación de categorías más altas para servicios y el mecanismo de actualización periódica evitaron, explicó, que la inflación siguiera expulsando del régimen a contribuyentes que en términos reales seguían siendo pequeños.

El Monotributo “es uno de los regímenes especiales más razonables que existen en la Argentina”, una herramienta de inclusión y simplificación en un sistema tributario que calificó como “un verdadero laberinto”, definió Fraga. El esquema puede prestarse a maniobras de “enanismo fiscal”, reconoció, pero ese abuso “no invalida el sistema”. El camino, sostuvo, “debería ser ampliarlo, perfeccionarlo y facilitar una transición gradual hacia el régimen general, no reducirlo ni encarecerlo”.

El FMI “acierta cuando diagnostica que el sistema tributario argentino es complejo, distorsivo e inestable”, consideró el tributarista, pero “vuelve a equivocarse en la solución”, porque el organismo “pretende financiar la reducción de algunos malos impuestos aumentando la carga sobre sectores que todavía permanecen formalizados”.

Además, aclaró que por ahora el informe del Fondo “no es una norma ni existe una reforma concreta que produzca efectos inmediatos”, aunque sí representa “una señal política muy preocupante, especialmente para quienes están en las categorías altas”. Fraga aseguró que “el Gobierno pagaría muy caro en las urnas una medida agresiva contra el Monotributo”, que alcanzaría no solo a profesionales de altos ingresos sino a comerciantes, técnicos y trabajadores independientes de distintos estratos sociales.

El riesgo de fabricar informales

Consultado sobre si acercar el costo del Monotributo al del régimen general podría aumentar la informalidad, Fraga respondió que “ese riesgo es enorme”. El FMI, explicó, “parece suponer que, si se encarece el Monotributo, sus contribuyentes pasarán ordenadamente al régimen general y el Estado recaudará la diferencia”. En la Argentina, consideró, “es mucho más probable que una parte reduzca su facturación formal, opere en efectivo o directamente abandone el sistema”.

Convertirse en autónomo y Responsable Inscripto “no es solamente empezar a pagar IVA y Ganancias”, indicó, sino que aparecen “anticipos, aportes de autónomos, retenciones, percepciones, saldos a favor inmovilizados, declaraciones juradas y mayores costos contables y administrativos”, a lo que se suman Ingresos Brutos provincial y tasas municipales. “El infierno del autónomo argentino no es solamente federal”, remarcó.

El impacto es especialmente grave para quienes facturan a consumidores finales, porque ese IVA “se convierte en un aumento del precio” que, si el mercado no permite trasladarlo, “lo absorbe el profesional o prestador” y reduce directamente su ingreso. El Monotributo es, “para muchísimas personas, el único puente posible entre la informalidad total y el sistema formal”, resumió Fraga, y encarecerlo hasta aproximarlo al régimen general “podría convertirse en una máquina de fabricar informales”, opinó.

Enanismo fiscal, causa y consecuencia

Sobre el argumento de que el régimen fragmenta empresas y limita el crecimiento, Fraga reconoció que “el fenómeno del enanismo fiscal existe”, pero sostuvo que el FMI “confunde la causa con la consecuencia”. “Nadie deja de crecer por amor al Monotributo”, planteó.

Al cruzar el límite “cae en un régimen general muchísimo más costoso, complejo y hostil”, y “el verdadero problema es el precipicio que existe entre ambos sistemas”, sostuvo. La solución, es “ampliar sus límites, eliminar saltos bruscos y establecer una transición gradual”, además de reducir la carga del régimen general, indicó.

Tributaristas indican que la idea que supone que todos los contribuyentes seguirían “trabajando, facturando y pagando exactamente igual” después de un aumento sustancial de la carga, es una hipótesis que consideró “infantil, irreal”.

ARCA dispone hoy de “facturación electrónica, información bancaria, consumos con tarjetas, plataformas digitales, datos patrimoniales, movimientos registrados e información aportada por terceros”, remarcó el tributarista, y mediante sistemas de análisis de riesgo e inteligencia artificial puede detectar “con bastante facilidad” inconsistencias entre la categoría declarada y la capacidad económica real.

“No tiene sentido castigar a millones de pequeños contribuyentes porque algunos abusen del régimen”, consideró. Citó además que, según cifras oficiales, unos 10.000 grandes contribuyentes explicaron el 80% de la recaudación de 2024, lo que a su juicio justifica concentrar la fiscalización en ese universo y usar controles automatizados para el resto.

Fraga también puso en duda la estimación del FMI de que el Monotributo erosiona la base imponible en un punto del PBI. La calificó como “una estimación estática”, que supone que todos seguirían “trabajando, facturando y pagando exactamente igual” después de un aumento sustancial de la carga, una hipótesis que consideró “infantil, irreal” frente a los cambios de conducta que provocaría una reforma agresiva.

Fragmentación real, pero acotada

Sebastián Domínguez, contador público (UBA) y socio de SDC Asesores Tributarios, coincidió en que la fragmentación de empresas existe. Ocurre, explicó, cuando un contribuyente próximo a superar los parámetros de su categoría suele empezar a facturar a través del cónyuge, los hijos u otro sujeto para mantenerse dentro del régimen. Aclaró, sin embargo, que esa práctica es hoy menos frecuente que en el pasado, porque el tope de facturación anual supera hoy los 100 millones de pesos, un nivel que alcanzan muy pocos monotributistas.

Desde el punto de vista técnico, el Monotributo tiene las falencias que describe el FMI, consideró Domínguez. Pero “el problema es que en la práctica hoy no se puede eliminar el monotributo”, porque incluye a más de 4 millones de personas que, de pasar al régimen general, “probablemente dejarían de cumplir directamente”. A su juicio, el régimen funcionó como una herramienta de inclusión social que en el largo plazo necesita una reforma, no un ajuste inmediato.

El tributarista señaló también inequidades estructurales, como que un contribuyente de categoría A termine con la misma jubilación mínima que un autónomo o que un monotributista de categoría máxima, pese a aportar montos muy distintos. “Hay un montón de inequidades y cosas que deberían modificarse”, reconoció, pero advirtió también que “el problema es que no se pueden modificar ahora”, porque hacerlo de forma abrupta dejaría a buena parte de los contribuyentes fuera de la formalidad del trabajo autónomo.