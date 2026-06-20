Mientras que Café Martínez pone su foco en Paraguay y se asocia con una petrolera para vender sus productos en las estaciones de servicio, Havanna cierra un acuerdo con el capitán de la Selección Argentina para ingresar en Asia y Medio Oriente.

Son estrategias de negocio que comienzan a tomar mayor relevancia y que trascienden, incluso, al sector de las cafeterías. Por caso, el CEO de YPF, Horacio Marín, anunció al cierre del año pasado que comenzará a vender hamburguesas de McDonald’s en sus estaciones de servicio. También -adelantó- inició gestiones con Farmacity, para incorporar los productos en su red, que tiene unos 1700 puntos en todo el país.

Café Martínez ya adelantó que invertirá u$s 7 millones este año en la apertura de 31 nuevos locales entre la Argentina, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de seguir ampliando su red de franquicias y reforzar su presencia. Actualmente, la red suma más de 250 sucursales a nivel regional.

Paraguay se consolidó como uno de los mercados más relevantes para la compañía fuera de la Argentina. Parte de ese crecimiento se apoya en un acuerdo que tiene la firma con la petrolera Petromax, una de las principales cadenas de estaciones de servicio paraguayas. Tal es así, que de las 24 tiendas que tiene en Paraguay, nueve corresponden a este formato: la firma desarrolló cafeterías dentro de las estaciones de servicios para complementar los resultados del negocio .

“Paraguay es un mercado que realmente tiene mucho crecimiento y seguramente vamos a seguir apostando por esa plaza”, dijo Leandro Canabe, CEO de Café Martínez. “Hay en proyecto algunas tiendas más en conversaciones. Esperamos que esto en la Argentina se pueda desarrollar en algún momento. Hoy está más que nada ligado al desarrollo de la marca propia”, agregó.

Más allá de los mercados donde ya opera, la firma también analiza nuevas plazas para continuar su expansión internacional. Brasil aparece como el principal objetivo, aunque Chile y Perú también forman parte de los análisis de la compañía. “La semana que viene viajo a San Pablo para seguir analizando el mercado” , sostuvo.

La compañía, que desarrolló su modelo de franquicias en los años 2000 y hoy tiene en ese canal su principal motor de crecimiento, proyecta inaugurar seis locales en los mercados vecinos .

“Nuestro objetivo es seguir creciendo, no solamente con el sistema de franquicias, que es nuestro principal negocio, sino también en otros canales, como el supermercadista y el e-commerce”, explicó.

Havanna no se queda atrás. La histórica marca marplatense tiene un objetivo ambicioso: acelerar su llegada a regiones como Asia y Medio Oriente. Para lograrlo, cerró un acuerdo con Lionel Messi para ganar terreno en mercados donde el producto todavía tiene una presencia limitada.

Es que, tal como comentaron en la compañía, su imagen es conocida en todo el mundo y su llegada es internacional. “Como todo lo que toca Leo, somos muy optimistas en cuanto a los resultados de esta alianza. Entendemos que nos abre negocios no solamente a nivel local, que lo damos por descontado, sino en el exterior. Su cara está por todos lados. De hecho, ya hemos tenido algunas consultas de producto en China y en Hong Kong, que son los mercados que seguramente nos sorprendan ”, dijo en aquel entonces, Martín Zalazar, gerente de Marketing de Havanna.

La compañía considera que el acuerdo puede convertirse en un puente para poner un pie en nuevos mercados y ampliar su presencia en aquellos donde la marca todavía tiene un desarrollo incipiente.

De tal modo, contempla el desarrollo de una nueva línea de alfajores vinculada al capitán de la Selección Argentina. En la primera etapa, la empresa proyecta el lanzamiento de un pack de 10 mini alfajores de chocolate, con una producción inicial de 250.000 unidades.

Havanna comenzó su internacionalización en 2003 cuando fue adquirida por el fondo de inversión privado Inverlat, actual dueño de la marca. Hoy la empresa tiene más de 500 locales entre propios y franquicias: 280 en la Argentina y 230 en el exterior (Brasil, Perú, Paraguay, Chile, España y Bolivia). Además, tiene operaciones de distribución en los Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Taiwán, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Colombia.