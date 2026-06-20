Del funeral del Indio a la guerra por PBA: la frase que reavivó la interna entre Máximo Kirchner y Kicillof
Aunque volvieron a hablar para coordinar el multitudinario funeral del “Indio” Solari hace ya dos semanas, una declaración sobre CFK de una legisladora porteña vinculada al gobernador volvió a exponer las diferencias. La disputa ya impacta en el armado y en la carrera por la gobernación
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 20 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.