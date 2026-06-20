Luego de la muerte del músico popular, Carlos “Indio” Solari, Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a hablar, pero sólo para gestionar el masivo funeral. En este sentido, el vínculo sigue frío y las declaraciones recientes de una legisladora porteña sobre Cristina Kirchner ponen la relación contra las cuerdas. ¿Qué puede pasar en la provincia de Buenos Aires?

A pesar de una aparente civilidad, producto de la necesidad de organizar un funeral pacífico para Carlos “Indio” Solar en Avellaneda, un video terminó por exponer públicamente la ruptura.

Si bien desde el kicillofismo no se atribuyeron las palabras de la legisladora porteña Berenice Iañez, desde San José 1111 así fueron leídas.

“Cristina, ahora está bastante equivocada y jode bastante las pelotas. Cuando me quieren venir a pensar que un proceso lo van a ordenar desde un balcón shakesperiano, cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien", dijo la militante que ingresó a la Legislatura porteña en diciembre del 2025 por Union por la Patria.

Entre los camporistas las palabras de Iañez se vivieron como una confirmación de lo que la organización, y su líder, ya piensan del ala Kicillof. “Es una confirmación en público de lo que ellos dicen en privado” , aseguró una voz calificada a este medio.

Desde La Cámpora señalaron que incluso alfiles del massismo respondieron ante las palabras de la legisladora. Asimismo, desde esa organización se desmarcaron de la dirigente política.

En este sentido, aseguraron que Iañez ingresó a la Legislatura por pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires y que, si bien históricamente integró La Cámpora, se fue de la organización junto con Andrés “El Cuervo” Larroque, su referente político.

Voces cercanas a Máximo Kirchner atribuyen la interna a Carlos “Carli” Bianco y al propio Larroque. Asimismo, desde el riñón de Kicillof atribuyen a La Cámpora las tensiones con Cristina Kirchner.

Este ida y vuelta tendrá su foto el 20 de junio en Parque Lezama. Está convocado un “banderazo” en favor de la liberación de Cristina Kirchner y en recordatorio del año de su condena y prisión domiciliaria.

El Cronista

Desde el Movimiento de Derecho al Futuro (MDF) sostienen que concurrirán al evento. Sin embargo, desde la organización de Máximo Kirchner dudan que el gobernador vaya, más después de las últimas declaraciones Iañez.

“No tengo información al respecto”, repiten desde el kicillofismo sobre la presencia del gobernador en el evento.

La interna por la provincia de Buenos Aires

Voces del riñón de La Campora confiaron a El Cronista que si bien no descartan a Mayra Mendoza como una candidata y agregaron que está “caminando” la provincia, por ahora el panorama no es claro.

Otro de los posibles nombres que jugaron para la provincia de Buenos Aires, de boca de armadores clave del órgano que conduce Máximo Kirchner, es el de Sergio Massa.

El exministro de Economía hoy está en las sombras, rearmándose y esperando para volver a jugar. Desde La Cámpora existe una noción muy similar a la que tienen en Movimiento de Derecho al Futuro (MDF), si el oficialismo va unido, la provincia de Buenos Aires será la madre de todas las batallas.

Por su parte, si bien desde el PRO, Mauricio Macri y los empresarios más prominentes amenazan con buscar una alternativa racional a Milei, Cristian Ritondo no parece dispuesto a renunciar a dicha alianza .

Desde el kicillofismo, una voz clave entre los barones del conurbano bonaerense confirmó que Gabriel Katopodis es uno de los candidatos posibles para la gobernación. Aun así, no es el único nombre que suena, también lo hacen Julio Alak, Federico Achaval, Jorge Ferraresi, entre otros.

Voces cercanas a Katopodis aseguraron que el exintendente de San Martín va por la gobernación y ven como posibilidad que vaya en una interna amigable contra Julio Alak.

Sin embargo, desde el MDF no descartan una interna con La Cámpora, y no deberían hacerlo. Voces del kicillofismo indicaron que no descartan a Máximo Kirchner o Mayra Mendoza como posibles candidatos a la silla de Dardo Rocha .

En el Movimiento de Derecho al Futuro (MDF) saben que si La Libertad Avanza va con un candidato como Santilli en unidad, sería muy competitivo.

Las terceras vías: qué pasa con los otros candidatos

Guillermo Michel encabezó una reunión política en Entre Ríos junto a dirigentes, intendentes, legisladores y referentes del peronismo provincial, en el marco de la construcción del espacio de alcance nacional que impulsa junto a referentes como Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos.

Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN

El encuentro sirvió para intercambiar diagnósticos sobre la situación económica y social del país y analizar el escenario político de cara a la reorganización del peronismo tras la derrota electoral de 2023.

Del encuentro participaron, entre otros, Gustavo Bordet, Adán Bahl, Rosario Romero y José Eduardo Lauritto, además de intendentes, legisladores provinciales y referentes territoriales del justicialismo entrerriano.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos sectores del peronismo y construir una propuesta con proyección federal .

Durante la reunión se destacó la importancia de impulsar una renovación política y programática que trascienda las discusiones internas y permita volver a conectar con las demandas de los sectores productivos, los trabajadores y las clases medias.

El encuentro se inscribe en la estrategia que vienen promoviendo Tolosa Paz, Olmos y Michel para consolidar un espacio peronista de alcance nacional, con fuerte anclaje territorial y vocación de ampliar la representación del movimiento más allá de sus estructuras tradicionales.

La iniciativa busca reunir a gobernadores, intendentes, legisladores, sindicatos y sectores productivos en torno a una propuesta de reconstrucción política con vistas a los próximos desafíos electorales.

Desde La Cámpora consideran que se trata de una alianza que tiene “dirigentes valiosos” y con los cuales existe un diálogo abierto. Aun así, no lo ven con posibilidades de un armado nacional.

Por parte del kicillofismo, eligieron no comentar sobre la reunión entre el “peronismo federal”.