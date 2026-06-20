Este sábado, el equipo de Países Bajos humilló a Suecia con un abultado 5 a 1 en la segunda jornada del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los goles que sellaron la victoria para los neerlandeses fueron obra de Brian Brobbey (4’ y 16’ del primer tiempo), Cody Gakpo (1’ y 8’ del segundo tiempo) y Crysencio Summerville (43’ del segundo tiempo). Por parte de Suecia, Anthony Elanga logró descontar con un gol a los 13 minutos del segundo tiempo.

Cody Gakpo se destacó como el jugador más valioso del partido, anotando dos goles, registrando 5 disparos al arco rival y completando 18 pases exitosos. Su actuación fue fundamental para el desenvolvimiento del equipo.

En el arco, Bart Verbruggen también tuvo una actuación sobresaliente, deteniendo 8 disparos y realizando 19 pases correctos, lo que contribuyó a mantener el dominio de Países Bajos durante todo el encuentro.

Un momento notable del partido fue un espectacular caño realizado por el delantero sueco Anthony Elanga, a los 67 minutos de juego, que dejó a su marcador atrás.

El entrenador de Países Bajos, Ronald Koeman, eligió un esquema 4-3-3 para esta ocasión, con Bart Verbruggen bajo los palos; Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven en defensa; y Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en el medio campo. En el ataque, alineó a Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Del lado sueco, el director técnico Graham Potter decidió poner en marcha un 3-5-2 con Kristoffer Nordfeldt en la portería; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien y Victor Lindelöf en la retaguardia; y Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari y Gabriel Gudmundsson en el centro del campo, con Viktor Gyökeres y Alexander Isak como delanteros.

El encuentro fue dirigido por el árbitro Michael Oliver en el estadio de Houston.

Los próximos encuentros enfrentará a Países Bajos con Túnez y a Suecia, que se medirá con Japón en el estadio de Dallas.

Cambios en Países Bajos

45’ 2T - Donyell Malen salió por Crysencio Summerville. 58’ 2T - Frenkie de Jong por Teun Koopmeiners y Tijjani Reijnders por Guus Til. 71’ 2T - Brian Brobbey fue sustituido por Memphis Depay. 89’ 2T - Cody Gakpo salió por Noa Lang.

Cambios en Suecia

55’ 2T - Alexander Bernhardsson fue reemplazado por Anthony Elanga, Jesper Karlström por Besfort Zeneli y Benjamin Nygren por Lucas Bergvall. 78’ 2T - Yasin Ayari salió por Taha Ali. 92’ 2T - Gabriel Gudmundsson dejó su lugar a Elliot Stroud.

Amonestaciones en Suecia:

Gabriel Gudmundsson fue amonestado a los 7’ del segundo tiempo (conducta antideportiva), Yasin Ayari a los 29’ (sujetar al rival para impedirle avanzar) y Lucas Bergvall a los 34’ (conducta antideportiva).