Domingo Cavallo: "El default y la hiperinflación se evitan con un plan como la convertibilidad"

Domingo Cavallo dijo que "en este momento sería suicida no acordar con el FMI e ir al default". El ex ministro de Economía se mostró pragmático sobre los alcances de la negociación del Gobierno con el Fondo.

"Creo que, así como lo han acordado, hay que firmarlo. La economía va a seguir funcionando mal, pero van a contener un poco la inflación y van a evitar una hiperinflación", dijo.

En sintonía con economistas críticos, e incluso funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández que reconocen las fallas del acuerdo, Cavallo dijo que "no resuelve los problemas ni da comienzo a la recuperación sostenida de la economía", pero al menos puede evitar que se agrave más la inflación en la Argentina.



En ese sentido, Cavallo hizo un pronóstico sombrío: "Aún cumpliendo las metas monetarias y fiscales en 2022, la inflación anual será superior al 50 por ciento".

Por qué Cavallo aprueba el acuerdo con el FMI aunque "no resuelve nada"

" Si no se arregla con el Fondo y se va al default, va a haber una fuertísima devaluación y una aceleración inflacionaria. Va a ser algo así como el 2002 ", disparó Domingo Cavallo.

Cavallo advirtió que "si no se arregla con el FMI, se va a un escenario de default como el de 2002"

El ex ministro aseguró que "no creo que el FMI quiera que a la Argentina le vaya mal. Pero tiene que ser responsable. Y si va a aprobar un programa, como mínimo tiene que ser uno que evite una explosión inflacionaria. El Fondo no va a aprobar un programa para que ocurra lo que pasó en 2002".



Cavallo hizo una fuerte crítica al ministro de Economía Martín Guzmán y al presidente Alberto Fernández. "Como el Gobierno se resiste a trabajar por el lado del gasto público y la reducción del déficit fiscal, el FMI les ha dicho: ‘Por lo menos contengan la expansión monetaria y el déficit financiándolo con endeudamiento'. Y eso va a significar una restricción del crédito al sector privado y tasa de interés más altas".



¿Cavallo recomienda la vuelta de la convertibilidad?

Durante una entrevista en LN+, Domingo Cavallo hizo una afirmación sorprendente: "Estabilizar la economía argentina requiere un régimen monetario de la misma naturaleza que la convertibilidad".

Si bien reconoció que " es imposible pensar que la economía argentina se podría olvidar del dólar y de las monedas extranjeras, cuando haya confianza el peso va a ir tomando cada vez más importancia como moneda".

"La economía va a seguir funcionando mal, pero el acuerdo va a evitar una hiperinflación"

En plan revisionista, Cavallo aseguró que "la inflación fue eliminada por el plan de convertibilidad, que fue absolutamente exitoso".

El ex ministro de los presidente Carlos Menem y Fernando de la Rúa fue más allá al asegurar que "fue abandonada porque los intereses de los que querían sacarse de arriba las deudas echaron por la borda la estabilidad. Lo hicieron con tal de resolver sus problemas, a costa de empobrecer muchísimo a los trabajadores, a los jubilados y a todos los que fueron golpeados por la fuerte devaluación luego de la pesificación de 2002".

Para cerrar la reivindicación de su criatura, Cavallo aseguró que "muchos dirigentes políticos y mucha gente ha sido engañada por la prédica propagandística que se hizo, en el 2002 en adelante, para echarle la culpa a la convertibilidad de todos los problemas".

"Muchos creen que la convertibilidad fue una ilusión. Pero fue un sistema monetario y unas reglas de juego de la economía que aseguraron durante 10 años la estabilidad".