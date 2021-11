Domingo Cavallo sobre Martín Guzmán: "No tiene poder, no es adecuado para liderar la economía"

Domingo Cavallo habló sobre "el peligro de la hiperinflación" como una posibilidad cierta después de las elecciones legislativas . Y advirtió que el riesgo es mayor si durante lo que queda del gobierno del presidente Alberto Fernández hay mayor brecha cambiaria con el dólar.

Hace pocos días, el ex ministro de Economía hizo un duro análisis sobre la crisis económica argentina, con especial foco en Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes exige que demuestren unidad en los dos años de gobierno que quedan hasta las elecciones presidenciales de 2023.

Según Cavallo, si eso no sucede "se seguirá profundizando la decadencia y agravando la inflación".

Qué dijo Domingo Cavallo sobre la posibilidad de una hiperinflación

"Siempre existe el peligro de ir hacia una hiperinflación o, incluso, hacia una estanflación ", advirtió el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa al ser consultado sobre los precios congelados y otras medidas del Gobierno para contener la inflación.



Y comparó la actual política económica con el programa aplicado por José Ber Gelbard en los años '70 , cuando era titular de la cartera de Hacienda.

"Congeló precios y tipo de cambio, pero aumentó el gasto público y la emisión monetaria, con intervenciones. La economía empezó a funcionar mal, sobre todo después de la muerte de Perón. Y se le ocurrió a un equipo de economistas ortodoxos que con un tarifazo y una fuerte devaluación iban a recomponer la economía y fue una bomba, porque los salarios demandaron aumentos como la devaluación. La inflación del 50% saltó al 800% anual. Eso podría ocurrir ahora solo si el Gobierno comete graves errores", advirtió.

Dura advertencia de Cavallo sobre la economía argentina

Para Cavallo, "la economía argentina está desorganizada e intervenida, lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Hay inflación reprimida, artificialmente disminuida por las intervenciones del Gobierno".

Y apuntó: "En algún momento eso aflora y la inflación se acelera. Puede haber algunos casos de empresarios que se anticipan a aumentos que vendrán después, pero cuando aumentan los precios es porque aumentan los costos . Se trata de obligarlos a que vendan a un precio que no se condice con los costos y en algún momento eso no se va a poder sostener".

Cavallo criticó duramente a Guzmán

Según Domingo Cavallo, "Martín Guzmán no tiene ningún poder. Yo tenía total respaldo del Presidente y la explicaba qué había que hacer. Recibía apoyo y no aparecía nadie que me contradijera. Había gente que opinaba diferente, pero había cohesión dentro del Gobierno".

En ese sentido, se refirió al 'fuego amigo' que enfrenta Guzmán: " Quieren que cierre con el Fondo, pero le ponen condicionantes y declaraciones que le dificultan la negociación . Además, funcionarios que dependen de él no le responden. Cuando quiso tomar medidas de segmentación de las tarifas lo contradijeron al punto de que amenazó con renunciar. Un ministro de Economía en esas circunstancias no puede implementar soluciones ".

Y remató pidiendo un Ministerio de Economía "con la persona adecuada para liderar un equipo en el que todos empujen en una misma dirección".