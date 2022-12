Dólar soja, efecto SIRA y el nuevo viento de cola que le da respiro al superávit comercial

En noviembre las exportaciones mejoraron un 14,5% contra el mes anterior y alcanzaron u$s 7.089 millones mientras que, tras la puesta en marcha del sistema SIRA para las importaciones, éstas marcaron u$s 5750 millones, con una leve baja del 0,3%.

Eso dejó un saldo a favor de dólares en la balanza comercial de u$s 1339 millones según detalló el Indec, el tercer mejor mes del año . En la comparación contra noviembre de 2021, la mejora fue del 216%. Es el tercer saldo positivo consecutivo y coincide con el tercer mes de vigencia del nuevo régimen importador.

Las importaciones disminuyeron 0,3% interanual (-17 millones de dólares), con una baja de 1,1% en los precios y suba de 0,8% en cantidades. "Desde octubre de 2020 no se registraba una caída interanual en las importaciones", advirtió el organismo que dirige Marco Lavagna .

"En términos desestacionalizados, las compras al exterior no mostraron variación, mientras que la tendencia-ciclo, reflejó un descenso de 2,9% con relación a octubre de 2022", agregó el Indec.

Sin embargo, para los economistas de Abeceb, la consultora del ex ministro de Producción, Dante Sica, pesó el "cepo" a las importaciones. "El superávit puede explicarse principalmente por tres factores: una mejora en los términos de intercambio, un notable ajuste del torniquete importador, y un buen desempeño de las exportaciones del agro -en donde volvió a incidir el efecto rezagado del dólar soja", enfatizaron los analistas tras los datos oficiales.

DÓLARES Y ACTIVIDAD

El nivel de importaciones fue el más bajo desde febrero . "El nivel en noviembre fue u$s 1.730 millones menor al promedio mensual de marzo-octubre", detallaron los economistas, que infieren que esa marca refleja "la restricción las importaciones para cuidar los escasos dólares del Banco Central, lo que se suma a menores compras externas por la desaceleración de la actividad local".

El intercambio comercial total, la suma de las exportaciones y las importaciones mostró un aumento del 7,4% y totalizó los u$s 12.839 millones.

nuevo VIENTO DE COLA

La mejora de las exportaciones estuvo explicada en parte por un avance de los precios, del 10%. Sin embargo, en términos desestacionalizados "las exportaciones descendieron 3,6%, y la tendencia-ciclo marca 0,4% con relación a octubre de 2022", reconoció el Indec.

A partir de esa mejora de los precios internacionales, Abeceb sostiene que "los términos de intercambio volvieron a mejorar en noviembre: los precios de las exportaciones aumentaron 10,5% interanual, mientras que los de las importaciones se contrajeron 1,1%".

De esta manera, "superaron el récord histórico que habían alcanzado en el primer trimestre del año -mejoraron un 2,3%- y vuelven a ser determinantes para el frente externo".