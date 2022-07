Inflación, devaluación "inevitable" y plan para 2023: qué piensa Dante Sica, el ex ministro de Macri que asesora a Patricia Bullrich

El ex ministro de Producción de Cambiemos, Dante Sica, economista y titular de Abeceb analizó el contexto de alta volatilidad, inflación en alza, el impacto de las últimas medidas como el dólar soja, la llegada de Silvina Batakis y el armado de propuestas desde la oposición para 2023.

¿Este escenario de incertidumbre responde a un problema económico o político?

Silvina Batakis dio las señales esperables con las herramientas que tiene y su expertise en la provincia como Ministra de Economía. El mercado no le iba a reclamar que resolviera los desequilibrios. Las señales fueron positivas pero no tuvo apoyo explícito por parte de la coalición y hoy lo que se está poniendo en duda es la implementación de las medidas. Las medidas son minimalistas que postergan un desenlace inevitable que es la corrección de la macroeconomía, que más tarde o temprano va a llegar.

La corrida de las últimas semanas para empujar a una devaluación, ¿puede calmarse hacia septiembre como plantea el BCRA?

Eso es mirar solo una parte de la película, los dólares donde la demanda de energía -por la incapacidad de planificar la compra de gas y el abastecimiento. No tenía que prever la guerra sino el abastecimiento. Pero el gasto público viene creciendo al 80%, con caída de la recaudación y un mercado que dejó de financiar el déficit. El Gobierno se financia con emisión. La otra cara de la falta de dólares es el exceso de pesos. En el último mes el mercado dejó de confiar en los bonos en pesos, se generó un super cepo a los dólares y la renuncia de Martín Guzmán generaron un cambio en las expectativas. Los pesos buscan una salida y ese es el mercado cambiario.

Con una brecha de 150%, ¿Cuál podría ser una corrección que permita salir de este cuadro de tensión?

No va a haber corrección del tipo de cambio que alcance para calmar las expectativas. Si el Gobierno devalúa mañana un 30%, el mercado puede aflojar temporalmente. La necesidad no es corregir sólo el TC sino dar señales de precios relativos y consistencia fiscal. El Gobierno no está dando señales firmes de voluntad política clara para frenar el déficit. Sin eso, el mercado siempre va a estar esperando más devaluación. Este nivel de déficit es infinanciable. El Gobierno está encerrando al sector privado -institucional- para dejarlo ante una montaña de pesos para financiar al sector público.

El dólar soja ¿puede tentar a los productores a liquidar?

Son todas medidas de corto plazo. Seguramente hay productores a los que le conviene una ventana de oportunidad pero estructuralmente todas las señales de la macro hacen que el productor se trate de resguardar. El silobolsa es la caja de ahorro, el resguardo que tiene para no perder contra la inflación. Todas las medidas son parches, puede ser que incentive algo de venta pero no resuelve el problema estructural de la brecha, el productor que recibe $ 90 contra $ 130 del tipo de cambio oficial o $ 320 del blue. Así, van a seguir tratando de protegerse.

¿Cómo queda la inflación en este escenario?

Todas las variables entraron en un proceso de aceleración. Hoy la inflación está corriendo al 80-90% cuando todos esperábamos -antes de la renuncia de Guzmán- que pudiera estabilizarse este semestre en un piso del 4%, con inflación más cercana al 60%, hoy tiende a estabilizarse en un piso del 6 al 7%. Hoy la inflación está corriendo a tres dígitos. Este año vamos a estar más cerca de 90 que de 80 y con esta aceleración, en tres dígitos para el año que viene, en la puerta de un régimen de alta inflación.

Trabaja con Patricia Bullrich y buscan confluencia entre los integrantes de JxC. ¿Cuál es el escenario donde hoy coinciden?

Hay un consenso firme en toda la coalición sobre la necesidad de tener consistencia fiscal, hacer las correcciones necesarias para tener un sector público que gaste no sólo eficientemente sino en función de los recursos que ingresen. La necesidad de ir a una reforma impositiva, con una presión que sea compatible con recuperar la inversión. La macroeconomía tiene que estar en función de la recuperación del crecimiento.

Hay que recuperar la moneda, tener un régimen monetario y cambiario compatible con este esquema fiscal y tener una Argentina integrada al mundo , con captura de inversiones para aprovechar las condiciones para los próximos años: la necesidad de garantizar alimentos, energía, minerales estratégicos, servicios basados en conocimiento y desarrollos tecnológicos y el turismo. Tenemos en claro los grandes lineamientos.

¿Se ve volviendo a la función pública?

Tengo la voluntad. Me quedé con la frustración de no haber podido potenciar los procesos de cambio estructural que la economía necesita para salir. Todos tenemos la edad, la potencia intelectual y la experiencia para seguir aportando.

Con más pobreza y reclamos sociales, ¿es posible llevar adelante esas reformas?

El proceso que viene va a implicar cambios profundos en la primera etapa de la gestión que venga. Y va a necesitar tiempo para que los resultados de los cambios de la macro y la micro, con reformas en la modernización del mercado laboral, las desregulaciones para poder cambiar condiciones de empleabilidad van a llevar tiempo.

Hoy tenemos la misma cantidad de trabajadores con derechos que sin derechos, tanto formales como informales.

Lo principal es generar empleo con derechos. En los últimos años la Argentina no ha generado empleo de calidad. Hoy tenemos la misma cantidad de trabajadores con derechos que sin derechos, tanto formales como informales. En los movimientos sociales hay gente que está desprotegida, desocupada, informal. Las reformas macro son una condición necesaria pero no suficiente.

¿Cómo sería la modificación de programas sociales?

Para modificar los programas sociales no solamente tenemos que mirar la temporalidad y las condiciones, que tienen que estar vinculados a la capacitación para el mundo que viene sino que tenemos que generar las condiciones de empleabilidad al sector productivo para que los pueda emplear en términos formales, dando derechos.

No es sólo modificar incentivos sino formas de contratación, incertidumbre de empresas y pyme, simplificación tributaria para que las empresas no se informalicen . Hay que tener una batería de reformas el primer día que vaya sobre las causas de la informalidad. Tenemos la obligación de más que duplicar la tasa de crecimiento de empleo frente al PBI.



De llegar al Gobierno, ¿habría un plan de estabilización para la macro?

La forma y la potencia de los instrumentos va a depender de las condiciones iniciales que se tengan. La incapacidad de este Gobierno hace que los ojos estén puestos en la oposición y se le reclaman definiciones que deberían llegar el año que viene. Hoy se puede trabajar en lo legislativo pero no cogobernar.

¿Cómo juega el FMI en este escenario?



Nadie quiere entorpecer a este Gobierno. El acuerdo es light y no pidieron reformas estructurales porque sabían que era imposible de cumplir. Sólo pidieron que no profundicen los desequilibrios. El Gobierno cumplió muy poco con los objetivos. Y el FMI va a tener una mirada más comprensiva a la hora de discutir el programa. El problema no es el Fondo. El problema es la mala gestión de la política económica local.

¿Hay que renegociar el acuerdo?

El próximo Gobierno no va a necesitar que el Fondo le diga las reformas que tiene que hacer. Se necesitan reformas macro y micro para salir del estancamiento. El programa puede permitir tener un mejor relacionamiento con todos los organismos y recuperar la confianza para volver a salir al mercado internacional .

¿Puede haber acceso al mercado en 2025?



En estas condiciones es imposible, está condenada a seguir financiando con emisión y el riesgo de un proceso inflacionario que se espiralice. Tenemos que tener un programa consistente para recuperar el acceso.

¿Y renegociar deuda?