Diálogo Político: ¿Para qué? Si así estamos ¿bien..?

Como una derivación del caso que puso a la Vicepresidenta de la Nación en primera plana con un arma a 10 centímetros de su cara, el oficialismo ahora hizo suya la convocatoria al diálogo político. Para la oposición, solo a través de los medios y como parte del relato kirchnerista.

Al contrario, aseguran que el diálogo está cada vez más lejos y que no parece a esta altura haber opción para otra posibilidad. "No hubo acercamiento ni pedido ni nada", aseguró una fuente opositora consultada por este medio.

Horas después del ataque contra la Vicepresidenta de la Nación, desde la propia oficina del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, salieron mensajes con una "amplia convocatoria para abordar la intolerancia política en la sociedad". ¿Y entonces?

El llamado había sido confirmado en su momento por distintos representantes de Juntos por el Cambio...., pero ¿en qué quedó? En absolutamente nada. En una misa en Luján que se transformó en un acto para la militancia. Oportunidad perdida, en lugar de un acto que que lograra reunir a todo el arco político en defensa de las instituciones y los valores democráticos, la idea se transformó en una puesta en escena en la Basílica de Luján al ritmo de los bombos, al son de "si la tocan a Cristina..."

"No tienen de que hablar, no hay tema", afirman desde el otro lado de la grieta. Como si la situación general del país no los convocara, desde la oposición aseguran que el Gobierno solo quiere una foto. "Eso solo no nos sirve, no hay voluntad más allá de eso", coinciden los opositores.

¿Ahora, entre quienes conversan?

De un lado del río 'Wado' de Pedro es considerado como uno de los que, al menos intenta el diálogo... Junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández hablan con Jorge Macri, entre otros. ¿Y por arriba de ellos? Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, a gusto o no de Lilita Carrió también dialogan.

¿Y los demás? Bien. gracias. "Mauricio ya nos dejó en claro que no quiere generar expectativa con esto. Ellos arman su relato, y pretenden que nosotros nos sumemos."

A fines del 2020, cuando la pandemia era protagonista, una foto se dio en Olivos. Oficialismo y oposición. Al mismo tiempo que la policía de la provincia de Buenos Aires cortaba la calle Maipú, y rodeaba la Quinta pidiendo mejoras, en el interior de la casa la oposición respaldaba al oficialismo frente a lo que consideraba un "apriete de la bonaerense".

El Gobierno utilizó esa situación para anunciar la quita de fondos a la Ciudad para realizar las mejoras pertinentes con esos mismos fondos para los efectivos que estaban llevando adelante esa presión mediática.

A partir de ahí "el Gobierno decidió romper la foto del diálogo". La oposición no volvió a confiar en esa intención supuestamente genuina, que terminó esta última vez en una misa militante, en lugar de en un diálogo superador.

El ministro del Interior se comunicó esta vez con el titular del radicalismo, Gerardo Morales. Allí le adelantó que tenía pensado extender la convocatoria a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbitzer, entre otros dirigentes. Algunos recibieron el llamado, mientras que otros, esperaron sentados.

Cuando arrancó esta semana, la posibilidad de diálogo empezó a verse cada vez más lejano. Cristina retomó su lugar como una de las imputadas en la causa que investiga el supuesto direccionamiento de las obras en la provincia de Santa Cruz, marcando un clara distancia con sus opositores, no solo con los políticos sino también con los medios.



Y Mauricio Macri que había hecho su reaparición en tele, pidió públicamente no generar falsas expectativas en ese sentido. Recordó que Cristina no le entregó ni siquiera los atributos presidenciales en su momento, mucho menos supuso, le entregaría tiempo de escucha y construcción conjunta. "Si me llama Cristina la voy a atender" dijo el ex Presidente en televisión, mientras que su circulo cercano asegura "ese diálogo no existió ni va a existir".

Mientras que el Gobierno llevó la situación del atentado a Cristina a Naciones Unidas y vinculó el ataque con los grupos extremistas que representan a la parte de la sociedad que no encuentra satisfechas sus demandas y no hallan forma de pronunciarse a través de los canales democráticos, la oposición entiende que hoy, el Gobierno hace del tema una nueva página del relato K.

"Inclusive, pretenden trazar una línea entre el ataque y la derecha europea, que puede llegar a Italia o España. No tiene pies ni cabeza", afirman desde la oposición refiriéndose al discurso "anti-odio" que Fernández llevó a Naciones Unidas.

"El diálogo debe darse en el Congreso. Evidentemente así es mejor. Ese es el lugar. Ahí nadie puede sentirse utilizado. Y a las claras, con el kirchnerismo, ese es el único lugar posible para una conversación real. Lo demás, es relato", afirman desde Juntos por el Cambio.

Hoy por hoy la llamada al encuentro solo parece para la tribuna. Entre quienes no se escuchan, y quienes desde hace años tampoco tienen intención de hacerlo. Entonces, la convocatoria al diálogo ¿para qué? Si así estamos ¿bien?