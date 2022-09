Cristina Kirchner asume su propia defensa y prepara otra jugada contra la Corte

Cristina Fernández de Kirchner agota su última oportunidad de defensa el próximo viernes, en la tercera jornada de alegatos que su abogado Alberto Beraldi le cederá para que ella hable. Un día antes intentará mandar un mensaje a la Corte Suprema, tribunal al que le atribuye, como al TOCF 2 que la juzga, la autoría de una condena anticipada en la llamada causa Vialidad.

Cada día que pasa en el entorno de la Vicepresidenta hay más preocupación por lo que fue el intento de magnicidio, al que ahora se sumó el dato de que los detenidos habrían hablado de atentar también contra Máximo Kirchner, diputado nacional y jefe de La Cámpora.

En ese contexto se habría descartado la posibilidad de una movilización a favor de Cristina Kirchner cuando hable el viernes en la audiencia del Tribunal que la juzga junto a otros 12 imputados. Además la presentación será remota desde su despacho en el Senado.

"Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis", señaló la ex presidenta que volvió a usar las redes sociales para pedir que se sigan los alegados de esta semana. Todo el kirchnerismo replicó el link para escuchar a Beraldi y Ary Llernovoy, sus argumentos y pruebas en defensa de CFK.

¿HAY DIÁLOGO?

A la estrategia judicial se suma la estrategia política. El domingo en una entrevista con Luis Majul el ex presidente Mauricio Macri respondió que atendería el teléfono de la Vicepresidenta en caso de que lo llamar pero dudó de su sinceridad para convocar al diálogo. "Si es para hablar de lawfare no estoy", agregó.

En el kirchnerismo no todos descartan la posibilidad de alguna cumbre que sólo podría gestionar, admiten, el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro, uno de los más cercanos a Cristina Kirchner con posibilidades de tender puentes subterráneos. En tal caso otro posible interlocutor sería Horacio Rodríguez Larreta pero el propio Macri se encargó de encorsetarlo al criticar su vocación de diálogo.

"¿Se animará Horacio?", preguntaba un importante dirigente que cree que habría que buscar otros interlocutores y que el jefe de Gobierno porteño podría demostrar su poder si se desmarcara. "A la oposición le falta un Antonio Cafiero", viene repitiendo con picardía el diputado Eduardo Valdés en referencia al gesto del renovador peronista que en 1987 acompañó a Raúl Alfonsín a contramano de una parte del PJ.

En el Senado los lazos comunicantes parecen cerrados después de que el interbloque de Juntos por el Cambio se negara a votar en el recinto una declaración de rechazo al atentado del 1 de septiembre. Si el kirchnerismo avanza con la ampliación de la Corte Suprema los terminará de romper.

LA CORTE

El senador Adolfo Rodríguez Saá acompañó a Cristina Kirchner en la reunión con curas y religiosas

Frente a ese panorama, los más radicalizados siguen intentando darle un fuerte mensaje a los jueces de la Corte. El problema es la falta de voluntades que acompañen. El rionegrino Alberto Weretilneck se negó a votar el proyecto de ampliación del alto tribunal y lo dejaron de contactar.

Desde hace varios días el oficialismo busca convencer a otros senadores, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá que ya recuperado de una internación reapareció en el Senado junto a la Vicepresidenta en la reunión con curas y religiosas. El senador no está de acuerdo con el proyecto de 24 jueces que propusieron los gobernadores y como Weretilneck brega por una iniciativa propia.

La estrategia final dependerá exclusivamente de las matemáticas. De que estén los votos a favor y del registro de ausencias por viajes o por cuestiones de salud. Hoy los votos no alcanzan pero el tema se analizará este miércoles en reunión del interbloque del Frente de Todos.