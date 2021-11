Carolina Losada: "El kirchnerismo no es gente de fiar"

"Los kirchneristas no son gente de fiar". Carolina Losada, senadora electa por Juntos por el Cambio Santa Fe, no usó eufemismos para mostrar sus reparos acerca de la c onvocatoria al diálogo que lanzó el gobierno de Alberto Fernández.

La senadora sostuvo su visión en que se trata de gente que "miente", por lo tanto "hay que tener mucho cuidado", tras lo cual sentenció que "el diálogo se tiene que dar desde el Congreso de la Nación".

"Me parece que siempre que convoquen al diálogo hay que ir pero si vamos todos. E l diálogo real se tiene que dar en el Congreso de la Nación ", reforzó, en diálogo con Dominique Metzger y Diego Schurman en Buen Día Continental

"Me pareció que el oficialismo hizo el ridículo en el acto de ayer. No aceptan la democracia, lo que dice la gente en las urnas", afirmó.

En relación al escándalo que se produjo hoy, cuando el oficialismo dictaminó en soledad en comisión a favor de la ratificación de 116 decretos, Losada dijo que era "un atropello", aunque se excusó de profundizar en su denuncia "porque todavía no soy senadora".

"Son tan antidemocráticos, no pueden soportar lo que la gente elige en las urnas", dijo Losada, y explicó: "No lo aceptan desde las PASO. No aceptaron nunca la democracia. Quieren apurarse a sacar todo eso por el miedo de que después se les podría venir para atrás. Nosotros no somos una oposición que pone palos en las ruedas. Somos conscientes y responsables".

Losada ve "un reverdecer del radicalismo pero nosotros somos Juntos por el Cambio, somos el PRO, la UCR y la Coalición Cívica", aclaró.

"En 2023 creo que va a haber un presidente radical, quiero decir de Juntos por el Cambio. Me da lo mismo, tiene que ser alguien que elija la gente", vaticinó al tiempo que expresóv sus deseos.