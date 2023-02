Dólares y lluvia: qué dicen los informes que obsesionan a Sergio Massa

El ministro de Economía Sergio Massa es metódico y se apoya en los números. Pide informes a sus colaboradores y desde el año pasado, sorprende en las reuniones con empresarios y dirigentes con su capacidad de pronosticar lluvias .

El ministro recibe semana a semana un informe del INTA que le hace llegar el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo con datos de lluvias, humedad del suelo y el pronóstico del tiempo en medio del impacto de la sequía que amenaza la disponibilidad de dólares en 2023.

Habrá u$s 22.000 millones menos y las importaciones sentirán el impacto



Importaciones y SIRA: la cuenta sobre los dólares disponibles que preocupa al mercado y las empresas



De acuerdo con esos informes, la salida gradual del fenómeno de La Niña está asegurada. "Lo que ve el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional es que se está calentando el Pacífico medio grado y eso genera los cambios en el régimen de lluvias", detallan en los despachos oficiales. Luego se espera la llegada de la corriente de El niño, pero de forma leve, para mayo o junio.

mejor pronóstico de lluvias

Los mapas que analizan en Economía muestran que las manchas por la temperatura son más uniformes y eso además se acompaña de un mayor caudal de lluvias, algo importante para que "se llenen" los granos y alcancen tamaños normales para la comercialización .



El próximo riesgo para marzo o abril son las heladas tempranas. Algo que en el campo tienen en cuenta porque, además, por la falta de precipitaciones se sembró más tarde. Con todo, la liquidación de la cosecha puede atrasarse un mes más y empezar más cerca del 15 de abril.

En el Gobierno no dan crédito de los informes sobre la cosecha perdida y aseguran que todavía no está todo dicho. No terminó la siembra en el caso de la soja y esperan un primer escenario más claro para marzo.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la sequía hizo caer la proyección de cosecha de soja, trigo y maíz en 28,5 millones de toneladas, un 23% de la producción inicial esperada. Incluso con los mayores precios, la pérdida de ingresos netos del sector productor ya asciende a US$ 10.425 millones.



Trigo, maíz, soja y carne

En el caso del trigo, hubo pronósticos pesimistas, pero "se terminó dando un resultado de 13,4 millones de toneladas", enfatizan en el Gobierno. De todas formas, reconocen que se reprogramaron embarques para asegurar también la disponibilidad para el mercado local. "No quiero ser el secretario del pan negro", le escucharon decir a Bahillo en sus reuniones.

El Ejecutivo no quiere poner a prueba el reemplazo de consumos -como el pan blanco- en un año electoral, por lo que esta semana también pondrá en marcha un anuncio para las carnes que incluye aumentar la oferta con engorde en feedlots en medio del fuerte impacto en precios.



En el caso del maíz, el de primera, que se siembra en septiembre, "es el más complicado porque faltaba humedad en el suelo". Así, dan por sentado que se perderá el saldo exportable en ese cultivo, pero se asegurará el abastecimiento del mercado interno.

Pese a los pronósticos negativos, el Gobierno confía en que la soja llegará a estar muy cerca de los volúmenes del año pasado. El agro aportó u$s 44.000 millones en 2022. La menor disponibilidad, en tanto, se verá compensada por los precios, que se sostendrán en niveles por arriba del promedio según el mercado global.



"La sequía es un problema de este gobierno y el que viene", advierten en tanto en los despachos oficiales. Los problemas de abatecimiento de carne y precios son un escenario probable para el año que viene según los informes del sector privado y los de los funcionarios.

Fuerte ajuste del gasto en enero: los sectores sensibles donde se enfocó el recorte

Elecciones 2023: cuáles son las alertas que miran los inversores