Jorge Macri se aprestaría a realizar una colocación de deuda en los mercados internacionales. La misma sería por u$s 500 millones a 10 años y con una vida promedio de nueve años. La Legislatura porteña lo había autorizado a una emisión por U$s 1100 millones, de los cuales u$s 600 millones se colocaron en noviembre pasado en lo que fue la serie 13 del Bono Tango. Esta última operación se realizó en Wall Street con una tasa del 7,8%, en lo que fue una de las tasas más bajas en la historia crediticia de la Ciudad. El nuevo título que apunta a emitir el equipo económico porteño de la mano de Gustavo “Chama” Arengo Piragine serviría para completar las necesidades de deuda del 2026 y 2027 completando los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos del 16 de junio de este año y del próximo por un total de u$s 300 millones cada uno. Los bancos que participan de la transacción son el Deutsche Bank, el Santander, el Bank of America y el JP Morgan. El costo financiero seguramente se sabrá en lo que son los papeles actualmente en circulación, como el 2027 y el 2033 siendo la tasa de este último, un parámetro de 7,13% anual. El gobierno porteño cerró 2025 con superávit por quinto año consecutivo y aprobó un presupuesto 2026 que “apuesta a la obra pública sin resignar el equilibrio fiscal”. Música para los oídos de los inversores. Los números del Presupuesto presentado el año pasado muestran que alcanza a los $ 17,3 billones. En noviembre el lanzamiento del “último Tango en CABA” tuvo una demanda que superó con creces la oferta: se recibieron ofertas por u$s 1700 millones, casi el triple de lo emitido. La colocación se realizó bajo ley inglesa con el mismo sindicato de bancos que lidera la actual transacción. El objetivo es, al igual que la Nación, ir tratando de estirar los vencimientos a plazos mayores pero un elemento clave es que el gobierno porteño limpia los compromisos financieros en la previa de las elecciones presidenciales del 2027, las que en función de las encuestas y candidatos, pueden lograr que se cierren los mercados para emisiones de deuda argentinas si existiera un populista con chances de acceder al sillón de Rivadavia. Desde su autonomía en 1996, la Ciudad ha construido reputación. En 2001 fue el único distrito del país que no incumplió sus pagos de deuda y la reestucturó en tiempo y forma. Y en 2020, cuando prácticamente todas las provincias se adhirieron a la reestructuración impulsada por Alberto Fernández y su coequiper Martín Guzmán, la Ciudad decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, respetando los contratos. Las bajas tasas de sus emisiones de deuda no son casualidad. Cumplir siempre rinde. La historia de los Bonos Tango comenzó en 1997 con una primer emisión por u$s 500 millones y que entonces tuvo como destino la reestructuración de la deuda pública y la capitalización del Banco Ciudad. Desde entonces, se hicieron trece series de los Tango y ningún incumplimiento. En 2017 el stock de deuda era de u$s 3442 millones; previo a la emisión de la Serie 13 de noviembre pasado, alcanzaba los u$S 1188 millones, el nivel más bajo de los últimos 12 años. La administración de pasivos —anticipándose a vencimientos y reduciendo el stock— es presentada por el ministro Arengo Piragine como una política deliberada de “sustentabilidad financiera”. Jorge Macri muestra una conexión con el clima imperante en la sociedad que pide a gritos baja de impuestos. Para 2026 se elimina el Impuesto de Sellos a los créditos hipotecarios para vivienda única, pasando de 1% a cero. Se extiende también la exención del 100% de Sellos para compraventa de viviendas únicas cuyo valor sea inferior a $ 226.100.000. En Ingresos Brutos, los trabajadores no profesionales de las tres primeras categorías del Régimen Simplificado —118.332 contribuyentes— quedan exentos al 100%. Ingresos Brutos es el gran desafío y en todos los distritos. De fondo subsiste el conflicto con el Gobierno nacional por los fondos de coparticipación retenidos Alberto Fernández desde 2020, cuya resolución sigue abierta. Ahora hablan los mercados. El riesgo CABA se mostrará por debajo cómodamente del riesgo país.