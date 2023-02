Reunión de Juntos por el Cambio, con eje en la "bomba económica" y la interna en Mendoza

Primero fueron las fotos, en los jardines de La Escondida de Palermo. Después se sentaron y llegaron los sandwichs de miga y algunos bocaditos. También una cazuela de carne y papas. Pero casi nadie comía. ¿Temían ser envenenados? "No, están todos de dieta porque tienen parejas jóvenes o están en campaña", fue el comentario de un dirigente que habló con El Cronista.





Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Luis Naidenoff, por ejemplo. Pero tampoco Patricia Bullrich probó bocado. "Es que no come harinas", justificaron cerca de ella.

Así y todo, tuvieron tres horas de reunión. De 12 a 15, cuando empezaron a retirarse. Pero el encuentro se extendió una hora más con los presidentes de partidos y las cuatro fundaciones, que están coordinando sus planes de gobierno para sintetizarlos en uno solo. Además, para escribir y aprobar el habitual comunicado de prensa.

El encuentro duró más por la ponencia de los economistas Hernán Lacunza (PRO-Horacio Rodríguez Larreta), Milagros Gismoldi (PRO, Fundación Pensar), Luciano Laspina (PRO-Patricia Bullrich), Juan Carlos Sánchez Arnaud (ERF) Martín Sturt (CC), Eduardo Levy Yeyatti (UCR) y Martín Lousteau (UCR-Evolución), que participó por zoom. Hubo gran coincidencia en el diagnóstico y la convicción de que el Gobierno lo que está haciendo es "estirar la mecha para que explote lo más tarde posible", lo que Mauricio Macri (ausente con aviso) denomina "la bomba que nos dejarán" (ver abajo, comunicado de prensa).

El otro gran tema fue el de los distritos que encuentran a los partidos de la coalición divididos. Por ejemplo Río Negro, donde el radicalismo decidió que acompañará como candidato a gobernador al senador Alberto Weretilnek. Otro, el caso de Neuquén, donde el PRO quiere votar a Rolando Figueroa, ex MPN y no a Pablo Cervi, el diputado propuesto por la UCR.

El lineamiento general en Juntos por el Cambio es que las candidaturas se decidan en las PASO o según una interna, en caso de que no haya primarias en el distrito en cuestión.

El caso que se llevó una gran discusión es el de Mendoza, donde Omar De Marchi, presidente del PRO en la provincia, está convencido de que tiene chances y quiere competir por fuera de la coalición. Para salir del intríngulis, en el día de hoy Rodolfo Suárez anunció por las redes sociales que el candidato para sucederlo en Mendoza será el senador Alfredo Cornejo, quien ya fue gobernador y presidente de la UCR, el único radical que le saca una gran diferencia en intención de voto a De Marchi.

Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta se comprometieron hoy en tener resuelto el tema el próximo 15 de febrero, cuando el PRO reunirá su propia mesa nacional. La presidenta del partido fue muy dura con De Marchi en declaraciones públicas. "Si no se baja le voy a intervenir la provincia", dijo, fiel a su estilo.

Sucede que De Marchi es coordinador de la campaña presidencial del Jefe de Gobierno porteño, y Patricia, que también aspira a la máxima candidatura, está convencida de que fue Larreta el que impulsó al mendocino a lanzarse contra Cornejo. El senador, verdadero líder del radicalismo mendocino, es muy cercano a Bullrich y hasta imaginó con ser su candidato a vicepresidente.

Otras provincias que exigen acuerdos entre los partidos mayoritarios de Juntos por el Cambio son Tucumán (con el competitivo diputado Fernando Sánchez, UCR) y Chubut (con el también competitivo senador Nacho Torres, del PRO). Las fuertes internas, siempre fogoneadas por el oficialismo en cada provincia, son muy difíciles de manejar. "Ya hubo casos en que perdimos de ganar una provincia por las internas entre el PRO y la UCR, como en el caso de La Rioja en el 2019, pero no nos puede volver a pasar lo mismo", dijo uno de los encargados en encontrar un ámbito para resolver estas disputas.

"En mi opinión, sin un liderazgo que ordene veo muy difícil encontrar acuerdos. Juntos por el Cambio es demasiado horizontal en estos momentos, se hace muy complicado tomar decisiones y sostenerlas", comentó un dirigente que espera que Macri anuncie su candidatura presidencial.

Otro, que está en contra de esa posibilidad, cree que el ex presidente tiene que aceptar que su tiempo terminó y transformarse en un Felipe González dentro del PSOE o Ricardo Lagos para el Partido Socialista chileno o Fernando Henrique Cardoso dentro del PSDB. "Aún hoy siguen influyendo en la política de sus países, y FHC hasta se dio el lujo de ponerle el vice a Lula", agregó.

Mientras tanto, la ausencia de Macri se hizo notar: el ex Presidente fue el único dirigente de peso que no estuvo presente. Fueron los cuatro gobernadores (Rodríguez Larreta de CABA, Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes y Rodolfo Suárez de Mendoza), más la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También todos los jefes de bloque y de interbloque del Congreso. Los presidentes de los partidos fundadores y sus principales autoridades (Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado, vicepresidentes del PRO) y también los presidentes de partidos nacionales aliados, como Alberto Assef (UNIR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), también la "cuarta pata", que lidera Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal).

Una asistencia casi perfecta, para una coalición con chances reales de volver a la Casa Rosada. Las encuestas suelden dar a JxC liderando la intención de voto, aunque esa expectativa no está exenta de dificultades cada vez que la coalición quiere organizarse para avanzar. "Ojalá el Frente de Todos se ponga competitivo. Solo ante el temor de perder podremos ordenarnos", comentó un dirigente de larga experiencia política y algunas derrotas.

EL COMUNICADO DE PRENSA DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Bajo el título de "Están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino", la mesa nacional de Juntos por el Cambio aprobó un comunicado donde expresó su "preocupación ante la grave situación económico que el Gobierno nacional le dejará al próximo gobierno, que no hace más que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente".

"Durante el gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento público tuvo un aumento récord: creció ya en el equivalente a US$S 83 mil millones, lo que genera una crisis de financiamiento en pesos que tuvo su epicentro en junio de 2022", aseguraron.

"Por su parte, el Tesoro Nacional comenzó a ejecutar sucesivos canjes de deuda que maquillan la falta de financiamiento genuino, a fin de evitar un nuevo default o una mayor monetización de la deuda pública", dijeron. Y agregaron: "en suma, una situación que, lejos de resolver los problemas, intenta irresponsablemente desplazar su impacto al día después de las elecciones".

También repudiaron "la entrega arbitraria por parte del Estado nacional, de tierras a supuestos mapuches, que no son originarios del territorio argentino, y ratificamos que esa decisión va a ser dejada sin efecto por un próximo gobierno de Juntos por el Cambio. En este marco, "nos solidarizamos con los mendocinos".

Por otro lado, ratificaron el cumplimiento de las reglas electorales establecidas para todos los distritos por parte de la Mesa Nacional y la última declaración de los presidentes de los partidos. Además, se decidió el armado de una mesa política con dos representantes de cada partido para abordar la situación de las provincias con elecciones desdobladas".