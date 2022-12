Dólar, cepo, déficit y reforma laboral: así se prepara el equipo de Rodríguez Larreta

El 28 de noviembre, días antes de su gira por Washington como precandidato a Presidente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una foto en Twitter con una parte de su equipo económico de campaña. Frente a él aparece el exministro de Economía, Hernán Lacunza. En una mesa larga, otros funcionarios porteños y asesores los rodean. En esa imagen no están todos los que elaboran posibles planes de gobierno. Pero fue el puntapié para que esa parte de la interna del Pro empiece a hablar de economía con algún grado de precisión: qué harán si llegan a la Casa Rosada.

"Así no podemos seguir", escribió, cuatro días después, Lacunza, en una columna que firmó en Infobae. En ese texto, sienta dos prioridades: generar empleo y divisas. En base a esos dos objetivos, se estructura la posible política económica que piensa el último titular de Economía de Mauricio Macri y, quizás, el primero de Rodríguez Larreta. ¿Cómo? Esto reconstruyó El Cronista en base a fuentes que trabajan en esos planes.

el frente fiscal

Lacunza cree que debe haber equilibrio fiscal primario a fines de 2024. Partiendo de la base del acuerdo con el Fondo Monetario (1,9% de déficit a fines de 2023, 0,9% de rojo en 2024), adelantaría un año el objetivo de déficit 0.

Su equipo aclara que el "punto de partida" no está claro, porque no cree que la meta fiscal del año electoral sea fácil de cumplir. Pero, si el déficit fiscal ronda el 2% del PBI, apuntan a tres focos de gasto público: los subsidios a la energía, las transferencias a provincias y el déficit de las empresas públicas . "No es sostenible hacer el ajuste en salarios, asignaciones y jubilaciones", sostienen.

El ajuste en esas tres áreas ya comenzó. En el acumulado hasta octubre, las transferencias a provincias caían 1,9% anual en términos reales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los subsidios energéticos revertían el aumento de los primeros meses y ya quedaban en el mismo nivel real que en 2021. Y los aportes a una de las empresas públicas que más recursos demandan, Aerolíneas Argentinas, caían, en octubre, 28,5% anual.

Las empresas públicas

Según la OPC, el universo de las empresas públicas, desde una YPF que no requiere asistencia hasta Aerolíneas, pasando por Tandanor y Arsat, hasta otras como Yacimientos Carboníferos y AySA, requirieron recursos por 1,5 por ciento del PBI en 2021. Excluyendo a YPF, la "autonomía financiera" del consolidado de empresas públicas apenas superó el 42% ese año. Las más deficitarias fueron la Operadora del Sistema Ferroviario (Sofse), Aerolíneas, Aysa e Ieasa, que concentra la importación de energía.

Uno de los consultores que firma ese reporte es Nicolás Gadano, cercano a Lacunza en el armado del plan 2023 y ex gerente general del Banco Central durante la presidencia de Guido Sandleris. Sandleris y quien fuera su vicepresidente, Gustavo Cañonero, también forman parte del grupo de economistas que rodea a Lacunza. Hay otro ex BCRA en la nómina: Lucas Llach, que ocupó una vicepresidencia en tiempos de Federico Sturzenegger. También se encuentran en ese grupo el exsecretario de Hacienda de Nicolás Dujovne, Rodrigo Pena, la exjefa de Gabinete de Lacunza, Milagros Gismondi, y el consultor Andrés Borenstein.

La baja de impuestos -algo que todo el macrismo declama- quedaría supeditada a la reducción del déficit, en la visión de Lacunza. Solo se avanzaría en una reforma impositiva que recorte la carga, como demanda el mundo empresario, una vez que se haya bajado el gasto público.

El Cepo

Lacunza es crítico de la manera en la que Macri, Alfonso Prat-Gay y Sturzenegger desarmaron el cepo cambiario en diciembre de 2015. Sostiene que priorizaron ese frente cambiario al sostenimiento fiscal. En un futuro gobierno de Rodríguez Larreta -y ante un esquema más complejo que el de ese entonces- la apertura estará supeditada a uno de los dos grandes objetivos económicos: el flujo de divisas positivo. Dicho simple: para eliminar el cepo, hay que exportar más.

Esta definición es importante por lo que no dice: la unificación cambiaria deberá a esperar a que el Banco Central tenga espaldas para sostenerla. No es un punto que genere unanimidad en el mundo Pro. Si bien en este cuartel de campaña sostienen que, en el último año y medio, el dólar oficial se atrasó 25 por ciento, no habrá definiciones sobre el tipo de cambio hasta no tener el escenario de 2023 mejor delineado.

Reforma laboral

Rodríguez Larreta, como el resto del Pro, habla abiertamente de una reforma laboral que deberá pasar por el Congreso. Según escribió Lacunza en aquella columna de Infobae, la generación de empleo privado registrado debe ser prioritaria y, para eso, deben impulsarse "reglas laborales pro-empleo".

En la fundación Pensar trabajan desde hace tiempo en distintos esquemas laborales. Una de las ideas es adecuar el marco normativo para el nuevo empleo, aunque no se termina de definir qué es. ¿Es el universo de plataformas? ¿Son los nuevos trabajadores, independientemente de los sectores? Buscan regímenes intermedios, que no especifican.

Sumado a eso, algo que merodeó Rodríguez Larreta en distintos encuentros con empresarios: modificar las contingencias atadas al pago de multas, juicios laborales e indemnizaciones.

La Deuda

El consultor Emmanuel Álvarez Agis propuso una "Moncloa de deuda" entre oficialismo y oposición, sobre la base del cumplimiento del acuerdo con el FMI, para despejar incertidumbres más allá de agosto del año próximo, erradicar el fantasma del reperfilamiento y facilitar la renovación de vencimientos. Nadie en la oposición se comprometerá a eso.