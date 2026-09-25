Llegar a fin de mes con el sueldo o la jubilación rindiendo un poco más es un alivio para millones de argentinos, y los jubilados y pensionados no son la excepción. Ahorrar en la compra del supermercado de todos los meses puede marcar una diferencia real en el bolsillo.

Para eso existe un programa que combina descuentos en miles de comercios con beneficios adicionales según el banco donde se cobra el haber. El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece reintegros y descuentos para jubilados y pensionados en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, sumando en total más de 12.000 puntos de venta.

Para acceder a estos beneficios no hace falta ningún trámite adicional: alcanza con pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o la pensión en los comercios adheridos al programa.

Beneficio ANSES para jubilados: cuánto descuentan los principales supermercados

Entre las cadenas con mayor descuento aparecen Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen 10% en todos los rubros, incluidas las carnes, más un 20% adicional en perfumería y limpieza, sin ningún tope de compra. En la misma línea, Coto, La Anónima y Super CAS/FASA otorgan 10% en todos los rubros también sin tope, mientras que Josimar y Toledo llegan al 15%, ambos sin límite de monto.

Otras cadenas mantienen el 10% de descuento, pero con topes definidos. Carrefour tiene un límite de $ 35.000, Changomas combina un tope de $ 1000 por transacción con otro de $ 15.000 mensuales, y Día ofrece un reintegro de hasta $ 2000 por transacción. Para el resto de los comercios adheridos al programa, el descuento del 10% tiene un tope de $ 1.000 por transacción en forma de reintegro.

Algunos de estos descuentos no se acumulan con otras promociones vigentes en cada cadena, mientras que otros sí pueden combinarse con beneficios adicionales, según el detalle de cada comercio.

Qué reintegro extra dan los bancos

Además del descuento general del programa, varios bancos suman un reintegro adicional para quienes cobran su jubilación o pensión a través de ellos. Quienes cobran en el Banco Nación acceden a un 5% extra en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, pagando con débito o crédito a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $ 20.000.

En el Banco Galicia, el beneficio llega hasta un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en compras con débito o crédito a través de MODO desde la aplicación del banco. También con un tope de $20.000 mensuales.

Otros bancos suman condiciones propias: en Banco Supervielle el descuento es del 20% los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con tope de $ 25.000 en débito o de $ 15.000 por QR, además de un 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles. En Banco Provincia, la Cuenta DNI da un 5% adicional en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope semanal de $ 5000 por persona.

Un beneficio extra: la cuenta remunerada

Más allá de los descuentos en comercios, ANSES también destaca la posibilidad de usar una cuenta remunerada, que permite generar un rendimiento diario sobre el dinero depositado en la cuenta donde se cobra la jubilación o la pensión.

Las condiciones y las tasas vigentes varían según cada banco, por lo que conviene consultarlas directamente en los canales oficiales de cada entidad antes de optar por esta alternativa.

Fuente: Shutterstock sasirin pamai

Cómo acceder a los beneficios

Para aprovechar estos descuentos, no es necesario inscribirse en ningún registro adicional: el beneficio se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o la pensión en los comercios que forman parte del programa.

Sí conviene revisar previamente las condiciones de cada cadena y de cada banco, ya que los topes, los días habilitados y la posibilidad de combinar promociones varían según el comercio y la entidad bancaria elegida.