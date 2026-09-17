El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, cuenta con el programa Descuento por Liquidación Anticipada, mediante el cual los acreditados que resulten elegibles pueden obtener un descuento de 50% del saldo de su crédito al liquidarlo anticipadamente.

Para acceder al beneficio se deben cumplir dos condiciones: tener un saldo pendiente menor o igual al 25% del saldo original del crédito y resultar elegible de acuerdo con la normativa vigente. El Infonavit informó expresamente en el el comunicado que estos dos requisitos son necesarios para participar en el programa.

La elegibilidad y el monto que debe pagarse con el descuento pueden consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección Mi crédito / Saldos y movimientos / Opciones de pago. El instituto señala que el monto se calcula individualmente y puede cambiar de un mes a otro.

¿Quiénes podrán acceder a los nuevos créditos del INFONAVIT? INFONAVIT

¿Quiénes pueden obtener el descuento y cómo se solicita?

El beneficio está dirigido a las personas acreditadas cuyos créditos cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

Infonavit valida el saldo el día 1 de cada mes y, a partir del día 10, publica los montos correspondientes a los créditos susceptibles de recibir el descuento. También es posible consultar esta información en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o a través de Infonatel, en el 800 008 3900.

Una vez que el acreditado conoce el monto a liquidar con descuento, debe realizar el pago en una sola exhibición y a más tardar el último día del mes, únicamente en días hábiles. El pago puede efectuarse en cualquiera de los bancos autorizados, utilizando como referencia el número de crédito de 10 dígitos.

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Estos son los requisitos y condiciones del descuento

El primer requisito consiste en que el saldo pendiente sea menor o igual al 25% del saldo original del crédito. El segundo es que el crédito sea considerado elegible para el programa conforme a la normativa vigente. Cumplir ambas condiciones no significa que el descuento se aplique de manera automática, ya que el Infonavit realiza la validación correspondiente cada mes.

El pago debe corresponder al monto exacto que el instituto indique para liquidar el crédito con descuento. Si se paga una cantidad menor, “no se podrá aplicar el descuento” y el dinero será abonado al saldo del crédito. En ese caso, el acreditado podrá consultar nuevamente su situación durante el mes siguiente.

También existen condiciones específicas para pagos superiores o totales. Si se paga más del monto indicado pero menos que la deuda total, el descuento se aplicará sobre el saldo que quede pendiente, pero “no se te podrá regresar el excedente”. Si se liquida el 100% de la deuda, el descuento ya no será aplicable.

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Créditos que no participan en el programa

El Infonavit también informó que el beneficio no aplica para determinados créditos, entre ellos Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit, Tu Casa es Posible, ConstruYO, fideicomisos, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta y Crediterreno.

Tampoco contempla ciertos créditos convertidos de VSM a pesos antes de mayo de 2022 mediante Responsabilidad Compartida ni créditos otorgados mediante ministraciones que no hayan sido ejercidos al 100%.

El programa de Descuento por Liquidación Anticipada está sujeto a disponibilidad, por lo que el propio Infonavit recomienda consultar la situación del crédito con un asesor del instituto.