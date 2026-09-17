Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes de ANSES pueden acceder a descuentos y reintegros en miles de comercios de todo el país a través del programa Beneficios Capital Humano - ANSES.

Además, algunas entidades bancarias cuentan con beneficios adicionales que permiten ampliar los descuentos y reintegros disponibles.

Beneficios ANSES para jubilados: cómo acceder a los descuentos

Para acceder a los beneficios, no es necesario realizar un trámite adicional. Los jubilados y pensionados deben pagar sus compras en los comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión.

De esta manera, el descuento o reintegro se aplica de acuerdo con las condiciones establecidas para cada comercio.

Cuánto descuentan en supermercados

Este mes los jubilados y pensionados de ANSES podrán acceder a descuentos en supermercados.

El programa de ANSES permite que jubilados y pensionados accedan a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, que en conjunto reúnen más de 12.000 puntos de venta.

Las promociones incluyen descuentos desde el 10% en supermercados, que en muchos casos se aplican sin tope, y beneficios de hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza.

Para acceder a estas promociones, los beneficiarios deben realizar el pago con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que cobran su jubilación o pensión.

Jubilados ANSES: qué beneficios adicionales ofrecen los bancos

Además de las promociones generales del programa, algunos bancos ofrecen descuentos y reintegros adicionales para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades.

Banco Nación: 5% de reintegro adicional

Los jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional en sus compras con tarjeta de débito o crédito, utilizando la aplicación BNA+ MODO.

El beneficio cuenta con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

La promoción alcanza a supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Consultá las promociones vigentes del Banco Nación

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro

Quienes cobran sus haberes de jubilación o pensión a través del Banco Galicia pueden acceder a hasta un 25% de ahorro y a 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito.

Los topes informados son de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Consultá las promociones vigentes del Banco Galicia

Banco Supervielle: descuentos en supermercados y farmacias

Los jubilados que cobran sus haberes en Banco Supervielle tienen un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

El beneficio tiene un tope de $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 pagando con QR.

Además, el programa contempla un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en combustibles.

Consultá las promociones vigentes del Banco Supervielle

Banco Provincia: 5% extra con Cuenta DNI

Los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia de Buenos Aires pueden sumar un 5% de descuento pagando con Cuenta DNI, mediante QR o Clave DNI.

El beneficio está disponible en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona.

Además, este descuento es adicional a las otras promociones.

Consultá las promociones vigentes del Banco Provincia

Descuentos para jubilados: qué hay que tener en cuenta

Los beneficios pueden variar según el comercio, banco y medio de pago utilizado, por lo que es importante consultar las condiciones vigentes antes de realizar una compra.

En el caso del programa de ANSES, la clave para acceder al descuento es utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión.