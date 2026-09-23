ANSES paga a jubilados y pensionados con DNI 8 y 9 a partir de la próxima semana.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio el martes 22 de septiembre a los pagos a jubilados y pensionados que cobren un haber superior al mínimo.

Los beneficiarios que se encuentren incluidos en este grupo, verán acreditado su dinero antes de que concluya septiembre.

Cabe recordar que la dispersión de recursos se organiza según la terminación de su DNI, por lo que los jubilados y pensionados tendrán asignada una fecha particular para recibir su depósito de acuerdo a estos lineamientos.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9?

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzaron a obrar sus prestaciones de septiembre desde el martes 22.

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La fecha asignada, según el esquema de distribución habitual, depende exclusivamente de la terminación del DNI del titular.

En este sentido, para quienes tengan documento terminado en 8 y 9, deberán esperar hasta el próximo lunes 28 de septiembre, día en el cual se esperan las acreditaciones de dinero correspondientes.

¿Cuáles son los DNI que ya cobraron la jubilación y pensión?

Hasta el momento, los beneficiarios que han visto o verán acreditada su pensión o jubilación son quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

¿Cuáles son los jubilados que aún tienen que cobrar?

Los documentos terminados en 4 y 5 tendrán su pago el jueves 24 de septiembre, mientras que quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el 25 de septiembre.

Calendario completo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre .

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre .

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones han recibido un aumento del 2,11% por la actualización de movilidad. Además, determinados beneficiarios reciben el bono extraordinario de hasta $70.000.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20, que asciende a $498.633,20 al sumar el bono. Los haberes que no superen este último monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Entre las prestaciones previsionales, la PUAM queda en $342.906,56 más el bono de $70.000, alcanzando $412.906,56. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24 con el bono incluido.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES, donde también pueden verificar la información correspondiente a su prestación.