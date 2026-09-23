Verano Joven 2026: hasta cuándo se puede viajar con descuentos de hasta el 90% en tren y autobús (foto: Renfe)

El Gobierno de España impulsó durante el verano de 2026 la cuarta edición del programa Verano Joven, que ofrece descuentos de hasta el 90% en determinados viajes en tren y autobús, además de una rebaja para el pase Interrail, destinada a jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

El programa se puso en marcha por primera vez en 2023 y volvió a aplicarse en 2024, 2025 y 2026. La edición vigente está regulada por el Real Decreto-ley 14/2026, de 9 de junio, que establece que los descuentos son válidos para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

En el caso de Renfe, las bonificaciones alcanzan los servicios de Media Distancia convencional y Ancho Métrico, Avant y los trenes comerciales AVE, Avlo, Alvia, Intercity y Euromed . También, existe un descuento específico para el Interrail Global Pass de 10 días en dos meses adquirido a través de Renfe.

De cuánto son los descuentos de Renfe y hasta cuándo está disponible el programa

Los descuentos de Verano Joven 2026 pueden utilizarse en billetes con fecha de viaje hasta el 30 de septiembre de 2026. En cuanto al porcentaje de reducción, este depende del servicio ferroviario elegido.

En los servicios comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia, Renfe aplica una rebaja del 50%, con un descuento máximo de 30 euros por billete. En Avant, la disminución también alcanza el 50%, mientras que en Media Distancia convencional y Ancho Métrico llega al 90%.

Según las condiciones oficiales publicadas por Renfe, las bonificaciones quedan de la siguiente manera:

Media Distancia convencional y Ancho Métrico: 90% de descuento sobre los billetes sencillos y de ida y vuelta.

Avant: 50% de descuento en los billetes sencillos y de ida y vuelta.

AVE, Avlo, Alvia, Intercity y Euromed: 50% de descuento, con un máximo de 30 euros de rebaja por billete.

Interrail Global Pass de 10 días en dos meses: 50% de descuento cuando se adquiere a través de Renfe.

En el caso del Interrail, la rebaja se aplica sobre la tarifa correspondiente al pase y el período de viaje debe comenzar dentro de las fechas contempladas por el programa.

Cómo acceder a los descuentos del Verano Joven 2026

Para acceder a las bonificaciones es necesario registrarse previamente en la web oficial del Verano Joven del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y obtener un código personal e intransferible que deberá utilizarse al comprar los billetes.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 14/2026, pueden beneficiarse quienes hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, tengan nacionalidad española o sean extranjeros con residencia legal en España.

El registro está disponible desde el 17 de junio y debe realizarse con antelación a la primera compra. Renfe recomienda hacerlo al menos 24 horas antes para garantizar que el código llegue a tiempo.

Verano Joven 2026: hasta cuándo se puede viajar con descuentos de hasta el 90% en tren y autobús (foto: Renfe) Renfe

Los interesados pueden identificarse mediante sistemas como Cl@ve o introducir sus datos personales. En ese caso, deberán facilitar el nombre y los apellidos tal como figuran en el DNI o NIE, la fecha de nacimiento, el número del documento correspondiente y los datos adicionales de identificación requeridos, además de la nacionalidad y el municipio de residencia.

Una vez comprobados los requisitos, el usuario recibe por teléfono móvil o correo electrónico un código personal e intransferible, que deberá introducir cada vez que compre un billete acogido al Verano Joven. El código puede utilizarse durante todo el período de aplicación del programa, hasta el 30 de septiembre.

Renfe recuerda además que el código no puede cederse a otra persona y que pueden considerarse usos indebidos tanto su utilización por un viajero distinto del beneficiario como no cancelar determinados viajes que finalmente no vayan a realizarse. La compañía comunica estas incidencias al Ministerio, que puede retirar el código cuando se detecten usos indebidos reiterados.

Más Renfe ofrece un viaje gratis por cada dos realizados con Verano Joven

Además de las bonificaciones financiadas por el Gobierno, Renfe ofrece una promoción adicional a los usuarios de Más Renfe que utilicen Verano Joven en sus servicios AVE, Avlo o Larga Distancia.

Por cada dos viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y correctamente asociados al programa de fidelización, el cliente obtendrá un código promocional del 100% para adquirir un viaje gratuito. La promoción está limitada a dos códigos por persona.

Los códigos se asignarán una vez finalizada la campaña y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 en determinados trenes y horarios de AVE y Larga Distancia. Según las condiciones de Renfe, el descuento del 100% se aplica a un billete en opción Elige Estándar y no incluye complementos.

Verano Joven 2026: hasta cuándo se puede viajar con descuentos de hasta el 90% en tren y autobús (foto: Renfe) EFE

Además, los usuarios de entre 18 y 25 años que sean miembros de Más Renfe y realicen cuatro o más viajes con Verano Joven podrán obtener gratuitamente la tarjeta Más Renfe Joven, siempre que cumplan las condiciones específicas de la promoción.

La edición anterior muestra el alcance que ha adquirido el programa. Durante Verano Joven 2025, Renfe vendió más de cuatro millones de billetes con descuento, lo que supuso más de 1,4 millones de títulos adicionales respecto de 2024, un incremento del 56,71%. La compañía también comercializó más de 6.000 pases Interrail Global Flexible dentro de la promoción.