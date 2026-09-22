Renfe | La Tarjeta Dorada cuesta 6 euros y ofrece descuentos de hasta el 50% en determinados servicios: cómo conseguirla (foto: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles - Renfe)

La Tarjeta Dorada de Renfe permite a determinados viajeros de España acceder a descuentos en AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia y Cercanías. Es una tarjeta nominativa e intransferible y su precio parte de los 6 euros por un año de validez.

Según la normativa oficial de Renfe, pueden adquirirla las personas mayores de 60 años, determinados pensionistas mayores de 18 años y quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de personas con una discapacidad del 65% o superior, existe además una modalidad que permite viajar con un acompañante al que se aplican las mismas condiciones económicas.

La Tarjeta Dorada puede comprarse por uno, dos o tres años. Actualmente, los precios establecidos por Renfe son de 6 euros por un año, 12 euros por dos y 15 euros por tres años, esta última opción con un ahorro del 16% respecto de las renovaciones anuales.

Renfe | La Tarjeta Dorada cuesta 6 euros y ofrece descuentos de hasta el 50% en determinados servicios: cómo conseguirla (foto: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles - Renfe)

Quién puede solicitar la Tarjeta Dorada de Renfe

Además de las personas mayores de 60 años, Renfe permite acceder a la Tarjeta Dorada a pensionistas mayores de 18 años que se encuentren en determinadas situaciones de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. También incluye a determinados pensionistas de clases pasivas civiles y retirados militares con incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Las personas con una discapacidad del 33% o superior también pueden solicitarla presentando el certificado, la tarjeta de discapacidad u otro documento acreditativo expedido por el organismo competente.

Para quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, Renfe contempla la Tarjeta Dorada en modalidad “con acompañante”. En ese caso, la persona que acompañe al titular puede beneficiarse de las mismas condiciones económicas y de viaje.

Qué descuentos ofrece la Tarjeta Dorada

El porcentaje de descuento depende del servicio ferroviario utilizado. En los trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity, Renfe aplica un 25% de descuento sobre el precio vigente en el momento de la compra para la opción de billete elegida, cualquier día de la semana.

En los servicios Avant, la reducción es del 25% de lunes a viernes y del 40% los sábados y domingos. Para Media Distancia Convencional y Cercanías de ancho ibérico, la rebaja alcanza el 40% todos los días.

El descuento llega al 50% en los servicios de Media Distancia y Cercanías de ancho métrico y en los núcleos integrados de Asturias, Cantabria y Bilbao.

Los descuentos no son acumulables con carácter general a otras promociones. Sin embargo, Renfe contempla excepciones, como la correspondiente al título de Familia Numerosa y aquellas que estén expresamente previstas en las condiciones de cada oferta.

Renfe | La Tarjeta Dorada cuesta 6 euros y ofrece descuentos de hasta el 50% en determinados servicios: cómo conseguirla (foto: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles - Renfe) Renfe

Cómo comprar y renovar la Tarjeta Dorada

La Tarjeta Dorada puede emitirse en las taquillas de las estaciones y en agencias de viajes presenciales. Para los mayores de 60 años, Renfe contempla además la venta a domicilio, y determinadas entidades financieras también pueden emitirla.

La renovación puede realizarse online a través de la página web de Renfe, además de en taquillas, agencias de viajes y mediante venta telefónica. La renovación por internet no está disponible para las tarjetas emitidas por entidades bancarias y puede efectuarse desde los 90 días anteriores a su fecha de caducidad, siempre que la tarjeta haya sido comprada o renovada por última vez en 2013 o posteriormente.

Para renovar en la web se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o Bizum. Una vez completado el proceso, Renfe permite descargar la tarjeta renovada en formato PDF o incorporarla al móvil mediante Passbook.